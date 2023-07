Saturación de Correos en Ibiza: «Sin el esfuerzo de mandos intermedios y carteros, las elecciones no saldrían adelante»

Los sindicatos UGT y CCOO denuncian que la situación que vive Correos en la isla de Ibiza es de «saturación», de una importante sobrecarga laboral para una plantilla «insuficiente». Aseguran que en los últimos cuatro años han vivido una situación de precariedad, que faltan trabajadores y que el estrés que se está viviendo estas semanas debido al voto por correo, más disparado que nunca al celebrarse las elecciones en verano, es sólo un problema más que se une unas deficiencias que arrastran desde hace tiempo.

«El personal de Correos está haciendo todo lo posible para que las elecciones salgan adelante a pesar de tener unas condiciones bastantes lamentables. Si no llega a ser por los carteros y los mandos intermedios, las elecciones no saldrían adelante. Llevamos cuatro años en los que el personal de Correos no está completo en las unidades. Cada mes faltan cinco, seis o siete carteros. ¡U ocho, o diez!», expresa Luisa Costa, delegada de UGT en Correos en Ibiza y Menorca.

En palabras de Juan Galán, delegado de CCOO en Correos en Ibiza y Formentera, «hay más de 130 puestos creados en Correos» en Ibiza «que son insuficientes en cualquier momento de trabajo». En todo caso, critica que esta cifra, «siendo ya insuficiente, casi nunca se llega a cubrir», ya que, según el delegado de CCOO, las plantillas de Correos en Ibiza suelen tener en torno al 25, 30, 35 o 40% de bajas por «vacaciones que no se cubren», vacantes, excedencias, permisos de paternidad o las bajas médicas, entre otras casuísticas. De hecho, Galán estima que en agosto la plantilla en Santa Eulària se situará alrededor del 50%: «Ojalá me equivoque».

«En esta isla no ha crecido el número de carteros, sino que incluso ha bajado. Y estos puestos fueron creados antes de la anterior crisis, y desde entonces Ibiza ha crecido mucho en población. Nosotros, desde el sindicato, estimamos que debería darse un crecimiento, como mínimo, de un 50% más de plazas», subraya Galán.

Luisa Costa critica que los refuerzos que se han contratado por parte de la empresa pública con motivo de las elecciones no son refuerzos como tal, sino que cubren vacantes que ya existían, y sólo hasta el día 23: «En la anterior campaña, la de las locales, también pusieron refuerzos desde el día 8 hasta el domingo de las elecciones. Y ahora tenemos hasta el día 23. Después volveremos a la misma situación, cuando Ibiza es la isla de todo Balears que más paquetería recibe siempre».

Las colas, algo no excepcional

De hecho, los representantes de UGT y CCOO coinciden en que las colas que se han visto esta semana en Correos no son algo excepcional en la isla de Ibiza, ni que se produzca únicamente en periodo preelectoral. «Para los paquetes siempre ha habido colas de una hora u hora y media, porque como no rellenan la plantilla...», denuncia Costa. ¿Las consecuencias? «[Los repartidores] Están estresados,muy cansados, y más con este calor que hace… no pueden más», advierte Costa. En cuaquier caso, ambos sindicalistas subrayan que la fiabilidad del voto por correo está totalmente garantizada y que «los ciudadanos pueden estar bien tranquilos»: «El voto por correo está controlado y custodiado durante todo su recorrido».

Costa hace responsable directo a Juan Manuel Serrano, presidente de Correos: «Los sindicatos llevamos cuatro años luchando contra una mala gestión. No pueden dar vacaciones y no cubrir las plazas. Hay barrios sin titular, sin cubrir». En otras palabras, la delegada de UGT afirma que hay barrios sin cartero asignado, de los que se tiene que encargar otro cartero: «Estamos hablando de que uno a lo mejor tiene que repartir en tres barrios». Asegura que aguantan esta situación desde hace cuatro años, en la última legislatura. «Ibiza está dividida en varias secciones [de reparto] y cada una tiene asignada una persona de trabajo, y si se va de vacaciones, no la cubren. Así que de dicha sección tienen que encargarse los demás», añade Juan Galán.

Compromiso de los trabajadores

A pesar de todo, Costa destaca el compromiso de los trabajadores con que estos comicios salgan adelante. Prueba de ello, señala, es que se están ampliando horarios. A modo de ejemplo, este pasado fin de semana varias oficinas de Correos también abrieron. Este sábado fue el caso de Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Jordi y Vila; y el domingo las oficinas de Vila y de Santa Eulària lo volvieron a hacer: «Esto es gracias a personal de Correos que está abriendo las oficinas voluntariamente, porque nuestro horario de oficina es de lunes a viernes».

De todas maneras, este fin de semana ha habido menos movimiento en Correos que de lunes a viernes. Costa lo achaca a que los ciudadanos no están acostumbrados a que las oficinas abran sábado y domingo y a que sólo han acudido quienes se han enterado de estas aperturas extras.

Ahora se está dando prioridad al voto por correo. Otro fenómeno que se está produciendo es que hay quienes pidieron el voto por correo desde un punto de la geografía en el que pensaban que estarían en julio y que ahora se encuentran en otro: «Hay gente que no sabía dónde iba a estar, ha pedido el voto a una dirección y ahora resulta que está en otra. En esos casos se tiene que hacer la reexpedición. Correos tiene que solicitar a la oficina donde está el voto que se lo mande a la oficina de donde se encuentra el votante».

«En Ibiza y Formentera tenemos problemas de saturación de trabajo. Nosotros tenemos un plus de insularidad por ser trabajadores públicos de Correos. En esta isla estamos ganando, de manera general, porque puede variar según el puesto que ocupes, unos 60 euros. En las islas pequeñas de Canarias ganan 250, en Ceuta y Melilla, casi 500 euros por su particularidad geográfica», lamenta Galán, quien critica que, de media, los carteros de Ibiza ganan unos 1.200 euros. «Llevo años luchando por conseguir la insularidad para los trabajadores de Correos», agrega.

Respuesta de Correos

Correos respondió ayer que ha realizado en Balears 484 contrataciones de refuerzo por el voto por correo. Empezó a realizar estas contrataciones en toda España el 30 de mayo, día de la convocatoria electoral: «Correos seguirá contratando los efectivos que sean necesarios para garantizar el voto. Correos ha acometido esta alta cifra de contrataciones de refuerzo teniendo en cuenta el incremento en el número de solicitudes de voto por correo recibidas, y la coincidencia del periodo electoral con las vacaciones de verano, de modo que también ha cubierto al 100% las vacaciones de la plantilla durante el mes de julio», defienden desde la empresa.

Desde Correos añaden que han ampliado los horarios de las oficinas de Vila y y Santa Eulària, que abren sus puertas de 8.30 a 22 horas. «Además, también prestamos servicio de 8.30 a 18.30 en las oficinas de Sant Jordi, Sant Antoni y Sant Francesc. Correos también abrió el sábado todas sus oficinas de las islas y la oficina de Vila atendió a sus clientes el domingo en horario de 9 a 14 horas. La red de oficinas, detallan desde esta empresa público, cuenta con ventanillas únicas para la gestión del voto por correo y se le ha dotado con 533 PDAs (a nivel nacional) para agilizar directamente la atención a los clientes en los vestíbulos. También se ha reforzado la red de distribución con PDAs adicionales para la entrega de la documentación electoral y se han realizado repartos extraordinarios durante los últimos fines de semana», destacan desde Correos.

Desde Correos mandan un mensaje de tranquilidad

Correos ha admitido 36.401 solicitudes de voto por correo en las elecciones generales en Balears. En concreto, se han recibido 23.363 solicitudes de voto por correo presenciales dirigidas a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en las islas, y 10.038 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica. «Todo el proceso está funcionando con normalidad y se toman las medidas necesarias para ello. Correos quiere mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: todo el que haya solicitado voto por correo va a poder ejercer su derecho», destacaron ayer desde la empresa.