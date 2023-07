La candidata ibicenca del PSOE al Congreso de los Diputados, Milena Herrera, anunció ayer el compromiso firme del partido con la protección del medio ambiente y de las personas frente a los efectos del cambio climático. Junto a la playa de ses Figueretes, Herrera destacó la importancia de «abordar este desafío global de manera urgente y decidida», y señaló que «el Partido Popular y Vox representan un peligro para la isla en este sentido».

La crisis del clima por el calentamiento global «es un desafío global, urgente e inaplazable y que, sin embargo, la derecha y la ultraderecha no solo no consideran prioritario, sino que incluso se atreven a decir que es inexistente». «Tenemos el caso gravísimo pero muy significativo del futuro conseller de Medio Ambiente del Consell Insular de Mallorca que ya ha dicho claramente que considera que el cambio climático no existe», explicó.

Ante esta amenaza, Herrera subrayó la necesidad de «colocar al medio ambiente como principal garante de la salud y el bienestar de la ciudadanía de nuestras islas y de nuestro país». En este sentido, mmanifestó: «Debemos prepararnos para convertirnos en un territorio más resiliente y adaptado al cambio climático, capaz de hacer frente a los escenarios climáticos cada vez más desafiantes».

El PSOE se compromete a integrar la variable climática en todas las políticas públicas: «Esto implica la implementación de planes de protección de la costa y el mar específicos, que garanticen la seguridad de las ciudades y territorios litorales y promuevan un futuro sostenible para las actividades socioeconómicas relacionadas con estas zonas, como es el turismo», señaló la candidata.