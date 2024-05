Recibe el alta el alumno del Quartó del Rei herido al caerle una placa del techo

Un estudiante de 17 años resultó este jueves herido leve al caerle encima una placa del falso techo a la entrada de un aula del instituto Quartó del Rei, en Santa Eulària, en el que está escolarizado. Según la información facilitada por la conselleria de Educación y Universidades del Govern y el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el impacto de esta pieza le provocó una pequeña brecha en la cabeza por la que fue trasladado al Hospital Can Misses, en Vila, por una ambulancia de Soporte Vital Básico del SAMU061. El joven estuvo varias horas en observación en el servicio de Urgencias, donde recibió el alta a las 16.10 horas, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef).

Tras recibir aviso del incidente, tanto el Ayuntamiento de Santa Eulària como el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (Ibisec) enviaron personal para revisar de urgencia el falso techo y comprobar por qué motivo se había producido el desprendimiento.

Desde la conselleria balear de Educación, señalaron poco después del suceso que, según los datos recabados, «todo indica que la caída de la placa fue un hecho puntual» y que no hay problemas estructurales.

Así lo confirmaron también desde el Consistorio de Santa Eulària, que en cuanto conoció los hechos envió a una técnica del departamento de Urbanismo para comprobar en qué estado se encontraba el falso techo. En una primera valoración, la arquitecta constató que no había daños estructurales y que no era necesario cerrar el aula. Según detalló la administración municipal, lo que se comprobó es que, al parecer, la placa que cayó sobre el alumno no estaba bien colocada, «bien porque no se puso correctamente en su momento o porque se movió posteriormente».

Desde la dirección del centro de Secundaria prefirieron no dar detalles del incidente y remitieron a la información facilitada por el Govern. El instituto Quartó del Rei, que el conseller balear de Educación, Antoni Vera, visitó en septiembre del año pasado, empezó a funcionar en 2015.