Indignación y rabia entre las familias por la escasez de plazas públicas de 0 a 3 años en Ibiza

La realidad de la educación de 0 a 3 años en la isla de Ibiza ha golpeado a muchas familias que ven con temor cómo pueden quedarse sin plaza para sus hijos con la dificultad que ello puede conllevar para conciliar vida laboral y familiar. Frente a un número muy limitado de plazas, se ha producido un aluvión de solicitudes.

El Govern balear ya aprobó el curso pasado la gratuidad del primer ciclo de educación Infantil; sin embargo, la oferta pública y concertada en la isla se queda muy lejos de la demanda e incluso algunas familias critican que no encuentran plaza ni siquiera en la oferta privada.

Por hacer una comparación, en Menorca, con una población de 0 a 3 años de 2.803 personas, hay 1.628 plazas públicas o concertadas, una plaza por cada 1,7 niños. En Ibiza, esa población es de 5.119 personas y la oferta de centros públicos o concertados se reduce a 1.164 plazas, una por cada 4,4 niños .

«Yo ya estoy fuera de la primera opción salvo que se alineen los astros y mucho menos de la segunda y la tercera opción», explica Sara. En su caso solicitó plaza para el curso de 1 a 2 años de la escoleta de Ses Païses (que gestional el Consell). Había tres plazas ordinarias y dos para necesidades especiales. Se han presentado 30 solicitudes.

Critica, además, que al optar a su segunda opción entra detrás de todos aquellos que la han solicitado como primera, aunque tenga más puntuación. En su caso, es la escoleta de Can Coix, donde había siete plazas. Las solicitudes han sido 28. «Así que me quedo sin guardería. No sé si llevarme a mi hija al trabajo, dejar de trabajar y convertirme en okupa al no pagar la hipoteca o llevársela a algún político para que me la cuide», comenta indignada.

Infradimensionado

Sara defiende la necesidad de adecuar el servicio a la demanda social, ahora que se sustenta con fondos públicos. Pone como ejemplo el caso de Mahón, que con un millar de habitantes más que Sant Antoni tiene siete escoletes públicas o concertadas frente a las tres del municipio ibicenco; «simplemente por hacer comparaciones de las prioridades de los políticos de cada ciudad», comenta al respecto.

En el municipio de Santa Eulària la situación es similar. Es donde ha buscado plaza Úrsula para su hija. El año pasado ya se quedó fuera de la única escoleta pública del pueblo, ‘Es fameliar’, de titularidad insular, mientras que la única concertada no tenía opción de 0 a 1 año.

Han hecho malabares para poder conciliar y este año han solicitado otra vez plaza. De 1 a 2 años había 13 plazas generales y cuatro para necesidades especiales. Se han presentado 30 solicitudes.

Como 15 familias tienen más puntos que ella, tendrá que desempatar con las otras 13 con las que ha empatado si queda libre alguna plaza de necesidades especiales. En cualquier caso, tiene pocas esperanzas; para el desempate le ha tocado la letra A e irán entrando por orden alfabético. No da el apellido de su hija, pero señala que espera, con ironía, que las 13 familias en su misma situación se apelliden Zamora.

Ni en la privada

En la concertada también hay más solicitudes que plazas y ya ha pedido en una privada. Está en lista de espera y tiene a ocho personas por delante de ella. «Supongo que tal vez, si no me puedo incorporar a trabajar el año que viene, mi declaración será tan baja que es posible que así pueda rascar algún punto y tener plaza», añade también tirando de ironía.

María y su pareja son de Sevilla y no cuentan en Ibiza con una red familiar que les pueda echar una mano con la crianza. Habían decidido llevar a su hijo a una escoleta concertada en la que ya habían reservado plaza. Sin embargo, al hacer la inscripción pusieron en primer lugar la escoleta pública de Vila.

«No nos la han dado y ahora pensaba que me darían la segunda opción, pero resulta que las plazas han quedado cubiertas con solicitudes que tienen menos puntuación que nosotros», critica. No entiende la obligación de hacer esta quiniela y optar a las primeras opciones y no por los puntos que reúna cada familia. «Estoy muy cabreada con este sistema» , indica. Trabajando tanto ella como su pareja, no sabe cómo van a poder organizarse.

Después de un periodo de excedencia para poder prolongar la maternidad, Luisa (nombre ficticio) se ha encontrado en la misma tesitura de muchas familias que deciden escolarizar a su hijo directamente en su segundo curso de Infantil.

Decidió sacrificar su vida laboral para prolongar la crianza de su hijo, pero ahora se encuentra que opta a muy pocas plazas. Generalmente, todos los niños de 0 a 1 año pasan a segundo curso y la escoleta ofrece sólo la ampliación de ratio, es decir, cinco plazas. La escoleta por la que ha optado no ha publicado datos de solicitudes, pero tiene muy pocos puntos y sabe que hay mucha demanda.

«Quieren que crezca la natalidad, pero no nos dan soluciones para poder conciliar. Veo que si mi hijo se queda sin plaza y con una red privada saturada, voy a tener que pedir otra excedencia y seguir sin ingresos».

También se ha encontrado con las limitaciones para acceder al segundo curso el hijo de Arantxa. En su caso no es por haber esperado, sino sencillamente por una cuestión biológica. Los niños que han nacido antes del plazo de inscripción pueden pedir plaza para primer curso, pero un niño que nace a partir de mayo se encuentra con las plazas ocupadas.

«Pero en general hay pocas plazas para todos los que somos», señala como principal problema. Tiene la puntuación básica por residencia, por lo que no cree que obtenga plaza. En general, ve justo el sistema, con el que se da más puntos a aquellas familias con menos ingresos o con ciertas dificultades familiares. Pero no ve normal la gran cantidad de familias que se quedan fuera.

Ella ha sido previsora, reservó hace tiempo una plaza en una escoleta privada. Sin embargo, el coste económico es muy elevado, a lo que hay que sumar el encarecimiento del coste de la vida en la isla, por lo que reclama algún tipo de ayuda también para las familias que optan a la red privada.

