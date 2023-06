«La temporada no está siendo tan buena como se esperaba en comparación con el año pasado». Así lo ha transmitido al sector el presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza (Fitie), Toni Riera, que calcula que la caja es «un 10% o un 20% más baja». «No es porque haya taxistas de otros municipios que roben servicios sino porque la temporada no es tan buena», ha comunicado Riera a los taxistas de la isla, con la intención de apaciguar los ánimos en las paradas. «Hay que mentalizarse de que esta temporada, aunque julio y agosto serán buenos como siempre, no será como la pasada. Habrá que tener paciencia y respetarnos para que no haya conflictos porque no habrá tanto trabajo», afirma Riera.

Se refiere Riera a los problemas que se producen en la aplicación de la orden insular de carga que elimina la preferencia de los taxistas locales en las paradas en el caso de que haya gente esperando. Precisamente, ayer por la tarde hubo problemas con un taxista que se plantó en el aeropuerto, provocando problemas, después de que la persona que regula la distribución de los clientes en los taxis lo saltase para concederle la carrera a un taxista de Sant Josep. Tuvo que intervenir la Guardia Civil