«Licitar la depuradora de Portinatx es una urgencia para esta zona»

Tania Marí, alcaldesa electa de Sant Joan, concierta la entrevista con Diario de Ibiza en Sant Miquel. Dice que no es por marcar territorio. El PP ganó en todos los distritos, pero en Sant Miquel y Sant Llorenç obtuvo menos del 50% del voto. El segundo partido en Sant Miquel fue Sa veu des Poble, con 80 votos menos, mientras en Sant Llorenç la diferencia con la Agrupación de Electores Santi fue de 12 votos. Antes de esta entrevista, habló con otros medios en Sant Joan y Sant Llorenç. «Me faltará sa Cala de Sant Vicent. Si algún medio más me quiere entrevistar ya sabe que la entrevista será allí», avanza con una sonrisa.

Mientras se desarrolla esta entrevista la flamante alcaldesa (o casi flamante, recibirá oficialmente el bastón de mando el próximo 17 de junio) recibe felicitaciones a cada momento.

Veo que ha cambiado un poco el perfil de Sant Miquel (señalo una vivienda que se está construyendo en el Puig de Missa, por debajo del nivel de la iglesia pero que cubre la parte baja del templo), ¿no hay un plan de protección del entorno de la iglesia?

Debe haber pasado por la comisión de Patrimonio, es un proyecto que cumple con la normativa.

Pero, ¿hay un plan especial de protección del entorno de la iglesia de Sant Miquel? Lo digo porque me ha sorprendido, rompe un poco las vistas desde el pueblo…

Pero no tapa la iglesia.

No, menos mal que no es un edificio, parece una vivienda de una planta, pero me sorprendía que se pudiera construir todavía más en esa zona.

Todos estos proyectos pasan por la comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y está contemplado en las normas subsidiarias que se aprobaron en 2011.

¿Esa zona es urbana?

Sí, es casco urbano.

Justo antes de las elecciones, el pasado viernes, hubo precisamente un pleno extraordinario para aprobar el gasto de expropiación de tres fincas rústicas que también están en el Puig de Missa, ¿por qué se hizo de manera tan precipitada?

Se han seguido unos trámites, hubo negociaciones durante meses y ahora, finalmente, era el momento de poner fin a este expediente. Es un terreno que tenemos aquí detrás del parque infantil, subiendo hacia el Puig de Missa a mano izquierda y es una zona que se destinará a una zona verde para la gente del pueblo que permitirá ampliar el parque infantil. Será una zona en la que las familias podrán disfrutar de un espacio verde dentro del núcleo urbano.

Y, ¿no podía hacerse después de las elecciones en el siguiente pleno ordinario?

Es un expediente que inició el alcalde, Toni Marí Carraca y entiendo que le hacía ilusión acabarlo durante su mandato.

¿Cuánto ha costado la expropiación?

Algo más de 800.000 euros. La valoración se ha hecho en los informes técnicos.

Después de tantas legislaturas con Carraca como alcalde imponiéndose con mayoría absoluta, ¿le dio respeto el hecho de tener que revalidar esos resultados?

Lo he dicho durante la campaña y desde que me nombraron candidata los miembros del partido. Asumía este reto con responsabilidad pero con mucha humildad. Es un reto coger el relevo de Toni Carraca, que ha sido nuestro alcalde durante 24 años. Es mucho tiempo. Ha sido el alcalde con el PP, pero lo ha sido para todos los vecinos del municipio. Los ha atendido a todos independientemente de su ideología. Quiero seguir esta línea como le digo, con responsabilidad y humildad.

¿Qué prioridades se plantea para el inicio de su mandato?

Tenemos proyectos destacados en cada parroquia. Un tema urgente ahora mismo es la depuradora de Portinatx y la rotonda de Benirrás. Las obras de la rotonda empezarán después de verano. Es un punto negro de las vías de nuestro municipio, por tanto es urgente ejecutar esta obra. Respecto a la depuradora, hemos sacado dos veces a licitación el proyecto y ha quedado desierto. Estamos encaminando una nueva licitación para ver si se presenta alguna empresa para ejecutar esa obra. Es una urgencia para la zona de Portinatx.

¿Qué otros proyectos veremos esta legislatura en la que puede gobernar sin depender de nadie?

En cuanto a proyectos nuevos, tenemos proyectado un nuevo paseo marítimo en el Port de Sant Miquel, queremos renovar esta zona y modernizarla porque es un núcleo turístico muy importante para nosotros. También en Sant Miquel peatonalizaremos la calle de Sa Xeringa para hacer una plaza y un parque para que puedan disfrutarlo los vecinos y haremos la zona verde que antes le he comentado en el entorno de la iglesia. También el vial J, un proyecto para sacar las pluviales del núcleo urbano que desde 2021 está bloqueado en recursos hídricos.

También está en marcha la ordenación del mercado de Sant Joan, que ha ganado estos años popularidad entre los turistas, ¿cuándo lo podremos ver en marcha?

El mercadillo es un proyecto que se inició hace ya años, uno de los impulsores fue Saigo, al que conoce mucha gente en el municipio. Como dice fue un éxito, comenzó como algo pequeño y se ha convertido en un atractivo para el municipio y en especial para el pueblo de Sant Joan. Me consta que hay turistas que preguntan los domingos por el mercadillo porque no saben que se ha paralizado unos meses. Ponerlo en marcha es un compromiso que cumpliremos. En los últimos tiempos lo gestionaba la asociación de vecinos de Sant Joan y pasará a gestión municipal. Las personas que quieran un puesto en el mercado ya están presentando sus solicitudes y esperamos que en unas semanas se pueda inaugurar.

Sus debates con Patricia Gómez estos años en el Parlament han sido sonados, ¿los echará de menos?

Yo exigía y reivindicaba unas mejoras en Sanidad para Ibiza. Hemos visto en los últimos años como ha sufrido mucho el sistema sanitario público ibicenco. Cuando me dirigía a Patricia Gómez, hubo alguna vez que fui dura, pero siempre desde el respeto y la educación. He disfrutado estos años en el Parlament. He peleado y he hecho el trabajo que tenía que hacer defendiendo los intereses de los ibicencos. Ahora tengo una nueva responsabilidad en Sant Joan.

Si el PP hubiera concurrido a las elecciones junto a SVDP y el partido de Santi Marí hubieran obtenido el 80% de los votos, ¿es positiva esta separación en la derecha o hubiera preferido que se presentaran conjuntamente?

Hablando con usted en diciembre sobre este tema le comenté que la pluralidad política es buena, es parte de la democracia. Me mantengo en esa idea. Cuanta más pluralidad mejor es el sistema democrático. La gente tiene más opciones para elegir y ha confiado en el PP.

¿Qué papel puede esperar la oposición durante su mandato con mayoría absoluta?

El hecho de haber obtenido la mayoría absoluta no quiere decir que no escuchemos ni aceptemos propuestas del resto de formaciones. Estamos para escuchar a todos, para ayudar y si nos llegan propuestas de otros que sean en beneficio de los vecinos del municipio las haremos nuestras y saldrán adelante.