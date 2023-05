Los bañistas de varias playas del municipio de Sant Josep se hallarán el miércoles ante la estampa de una tumba simbólica, con una bolsa de basura representando una persona ahogada al pie de cada torre, ha informado la Unión de Socorristas de Ibiza del sindicato CGT sobre una performance organizada para denunciar las condiciones laborales del sector. "Este miércoles, muchas playas del municipio de Sant Josep darán su servicio con un detalle particular. Delante de cada puesto de socorrista se podrá ver una tumba, grotesca y descuidada, con un cuerpo tapado vulgarmente con una bolsa de basura; no hay mejor forma de representar lo que sentimos".

La organización sindical anuncia que este mes iniciará una huelga indefinida sin servicios mínimos en protesta por las condiciones laborales del sector. CGT denuncia que los socorristas de Sant Josep cobran "salarios que no se corresponden con la responsabilidad de salvar vidas y que además no se actualizan desde hace nueve años, perdiendo su valor a ritmo acelerado con la inflación que se está viviendo". En concreto, estos salarios se sitúan entre los 1.050 y los 1.100 euros netos, "que apenas alcanza para pagar un alquiler", remarca.

En este sentido, el comunicado destaca que "el 60% de la plantilla de socorristas de Sant Josep vive en furgonetas, en su propio auto o hasta acampando -a lo que se llama indigencia- en un bosque o una playa, o hacinados en casas de empresa donde deben compartir habitación hasta tres personas".

El sindicato lamenta que los sueldos mileuristas se perciben a pesar de existir "un convenio sectorial de socorrismo". Este, según critica, incluye "una cláusula pro-empresa que atenta contra el estatuto de los trabajadores e impide la introducción del nuevo convenio". Por otra parte, la nota afirma que los profesionales del sector reciben "una instrucción técnica olvidada, desactualizada e irrisoria del año 2015".

Según la nota, el servicio de socorrismo en el municipio únicamente estuvo al completo 20 días en toda la temporada pasada. "No hay profesionales interesados en ejercer, porque las cuentas no cierran", sostiene CGT sobre el "servicio ineficiente" que, considera, presta la empresa. A esto, CGT añade que el Ayuntamiento de Sant Josep no coopera y vuelve a incidir en el nivel salarial.

El comunicado vincula las condiciones del servicio con un aumento de las muertes en espacios acuáticos. Balears registró 39 fallecimientos por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos en el pasado año 2022, tras sumar uno en diciembre, según el balance publicado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo," indica. En la misma línea, apunta que "el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) registró 394 muertes en espacios acuáticos en 2022, más del 50% de incremento que en 2021 con 260 ahogados".

"La indiferencia y la falta de voluntad para solucionar el conflicto, acaba ahogando a los socorristas. La precarización, mata. La indiferencia institucional, también", concluye la nota.