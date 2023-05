Un agente de Medio Ambiente y un celador de la dirección general de Territorio y Paisaje comprobaron hace unos días que el hotel Six Senses, en Xarraca, también vierte agua al mar a través de una canalización que, según un portavoz de la conselleria balear de Medio Ambiente, no cuenta con autorización. Durante la inspección, se tomaron muestra del agua para su análisis, según el portavoz. Medio Ambiente ha intervenido a raíz de la información publicada por Periódico de Ibiza y Formentera. No ha recibido ninguna comunicación del Ayuntamiento de Sant Joan.

A través de un comunicado, el hotel Six Senses explica que el vertido de agua al mar se produce a través de una canalización que recoge las aguas pluviales y que está «registrada por la Administración desde 2011». Se trata de un punto de desagüe registrado y, por tanto, autorizado, que ya estaba en el hotel anterior, según una portavoz del establecimiento. Las fuentes consultadas de Medio Ambiente apuntan , en cambio, que el vertido «no está autorizado», por lo que, «previsiblemente, se incoará un expediente sancionador». En un comunicado, Six Senses defiende que «la instalación se ajusta a la normativa medioambiental y al funcionamiento de la red de saneamiento del municipio». Al no existir una red separativa de aguas, las pluviales se deben evacuar por escorrentía al exterior y «nunca a la red de fecales», agrega. También explica que se está a la espera del informe de Costas y el Govern balear para «introducir cualquier mejora que fuese recomendada».