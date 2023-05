La coincidencia de dos obras provoca el colapso circulatorio en Cala de Bou

La coincidencia de dos obras simultáneas en las dos calles paralelas que atraviesan el barrio de Cala de Bou -la calle de es Caló y la avenida de Sant Agustí- provocó ayer miércoles un colapso circulatorio de los que hacen historia y ponen a prueba los nervios mejor templados.

Un ejemplo, vivido en primera persona: cuando este redactor tuvo que abandonar el barrio tras realizar esta información, a las 13 horas, para dar la vuelta a una manzana en automóvil -bajar por la calle Jaén, seguir por la calle de es Caló y subir por la calle Lugo- y cubrir una distancia de 800 metros, tardó 27 minutos. Luego, al incorporarse a la avenida de Sant Agustí, se encontró pocos metros más adelante con otra retención.

Ayer, los cortes se produjeron en la avenida de Sant Agustí entre los cruces de las calles Jaén y Orense, por obras en los accesos al alcantarillado -en los días anteriores los cortes habían sido más al este, hacia Sant Antoni-; y en la calle de es Caló el tráfico se mantiene cortado entre las calles de Lugo y Madrid, por obras de asfaltado. Son dos puntos casi en paralelo y cuando los conductores atrapados en el atasco de la calle de es Caló son obligados a desviarse por la calle Lugo hasta la avenida de Sant Agustí, se encuentran allí con otro tapón, provocando un embotellamiento de dimensiones colosales.

Reacciona el Ayuntamiento

El colapso y las quejas vecinales provocaron que ayer, a primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de Sant Josep pidiera a las constructoras de ambas obras «coordinación» para garantizar una normal circulación en la zona. Sin embargo, a mediodía, tras constatar la gravedad de la situación, un portavoz del Consistorio anunció que los trabajos pendientes de la calle es Caló se suspenden y se reemprenderán a finales del mes de octubre, cuando termine la temporada turística. Por tanto, está previsto que esta calle se reabra al tráfico en «dos o tres días».

No es la primera ocasión en la que coinciden obras en estas dos vías. Los trabajos de reforma integral de la calle de es Caló -que es la arteria principal de este barrio turístico y residencial y que corre en paralelo a la línea de costa– se iniciaron la última semana del pasado mes de octubre y han estado en marcha durante más de seis meses. Los cortes de tráfico por el asfaltado de la avenida de Sant Agustí se iniciaron el pasado 10 de febrero.

En los últimos tres meses y medio, ambas calles han estado en obras, y pese a que las retenciones han sido habituales, las molestias han sido incomparablemente menores que ahora. El motivo es el incremento del tráfico en la zona con el inicio de la temporada turística, con el añadido de que al transcurrir los trabajos en paralelo, crean una barrera al tráfico rodado.

Quejas y nervios

Durante el día de ayer los atascos se iniciaron en ambas vías ya desde primera hora de la mañana, aunque se incrementaron y llegaron a su culminación a mediodía, cuando se produjo la salida de los estudiantes de los centros escolares del IES Sa Serra y Ses Planes. Una situación que agotó la paciencia de los conductores, en su mayoría, vecinos y trabajadores de la zona.

«Vivir en Cala de Bou se ha convertido en una trampa mortal. A las obras típicas de cada invierno, en calles secundarias, este año hemos añadido las obras eternas en la avenida de Sant Agustí. Yo trabajo en Sant Rafel y he normalizado tardar un mínimo de media hora por trayecto. Y ahora, con el inicio de la temporada, es mucho peor», comenta Raúl, un vecino de la calle Rioja que cree que «una vez más, comprobamos que el Ayuntamiento piensa más en los turistas que en la calidad de vida del residente. Es lo que hay».

Atrapado en pleno atasco y entre una sinfonía de cláxones, Mariano, un transportista, comenta con una sonrisa irónica que «parece que no hay invierno para hacer estas obras», y señala que ante una situación así no hay más remedio que echar mano de la sabiduría zen y calmar el enfado «con mucha paciencia». «¿Por qué no lo hacen en invierno?», coincide Amparo, una vecina que lleva cuatro décadas viviendo en Cala de Bou: «Intenté esquivar las obras tirando por la calle de abajo pero ha sido mucho peor. ¡Me metí en la boca del lobo!».

La queja recurrente de los vecinos es que las obras deberían haberse terminado antes del inicio de la temporada turística. De hecho, la previsión inicial era que las obras en la calle de es Caló se extendieran solo durante dos meses, pero han acabado triplicando su duración. Desde el Consistorio josepí admiten estos retrasos, producidos por «un modificado en el proyecto inicial» y, además, por la dificultad en el suministro de materiales.

«Durante todo el invierno hemos sufrido esta situación», comenta Daniel, un vecino de Port des Torrent, «ha habido días en que he tardado media hora en ir desde casa hasta Sant Antoni. Uno hace acopio de paciencia y piensa que a partir de abril las obras terminarán. Pero es que ha empezado la temporada y estamos peor que nunca, y claro, uno ya se desespera. Hay días que acabas amargado y se te quitan las ganas de salir de casa».

«Si lo que quieren es que dejemos el coche y vayamos andando a los sitios, lo han conseguido», comenta irónico Enrique, un vecino jubilado de Cala de Bou que, efectivamente, va andando hasta el centro de salud del barrio: «Podrían hacer las obras por la noche, o intentar no cortar las calles en las horas punta. Lo podrían haber hecho un poco mejor. Noto un desprecio hacia los que vivimos aquí», comenta.