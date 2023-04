«Es una situación de emergencia». La frase se repite en las conversaciones con varios portavoces de asociaciones profesionales y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, integrantes de la plataforma Insularidad Digna. Todos califican de «decepcionante» e «indignante» la visita que el ministro del Interior, Fernando Garande-Marlaska, giró este lunes a Balears, en la que eludió dar soluciones al grave problema de la vivienda que viven los funcionarios del Estado en las islas y sobre el plus de insularidad. «Ha venido aquí a reírse de nosotros en nuestra cara», sentencia el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Suso Jiménez Cívico, más contundente, tras recordar las denuncias de agentes que están viviendo en caravanas y furgonetas por no poder pagarse un techo.

«Ha sido muy decepcionante. Pensábamos que venía a anunciar algo, además con las elecciones a la vuelta de la esquina... Pero al final solo venía a informarse y no anunció absolutamente nada», señala Iván Fidalgo, coordinador autonómico de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). «Hasta donde hemos entendido -continúa- ha anunciado que vendrán técnicos del ministerio para ver si se puede desbloquear el tema del solar de la comisaría, que suponemos que beneficiaría más a los policías nacionales, pero eso son soluciones a largo plazo y lo que necesitamos son soluciones urgentes».

¿Por dónde pasan esas soluciones? Aquí hay unanimidad total, todos se refieren a aumentar la indemnización por residencia o plus de insularidad. «Ya se presentó en el Senado una moción para subir el complemento de insularidad y el PSOE votó en contra. Lo primero que hay que hacer para paliar el problema que sufrimos es subir la indemnización para que podamos vivir dignamente», afirma José Manuel Bosquet, del sindicato de la Policía Nacional Jupol.

«Tenemos que recibir un complemento acorde con la carestía de la vida que se sufre en Ibiza. Al final casi todo se reduce al dinero. Hay que sacar dinero de donde sea para mantener la seguridad en las islas», destaca el portavoz de los guardias civiles de AUGC. «Hay una emergencia y las soluciones a largo plazo están bien, como lo de hacer un cuartel de la Guardia Civil en Sant Josep, que ya veremos si se hace, pero por el momento lo que hay que hacer es poner más dinero sobre la mesa. No hay otra opción», dice por su parte el coordinador de AEGC.

Tanto los agentes de base de la Guardia Civil como los de la Policía Nacional tienen unos complementos por residencia en las islas que no llegan a los cien euros, algo que tanto unos como otros consideran «ridículo». Y señalan que en Canarias y Ceuta y Melilla cobran además otro complemento que no se cobra en Balears. «Empezamos reclamando que nos pagaran lo mismo que en Canarias, pero tal y como están las cosas, eso ya no sirve, porque aquí la vida y la vivienda están aún más caras que allí», asegura Bosquet.

Todos señalan también que esta situación hace que no haya ninguna estabilidad en las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Balears. La mayoría de los agentes llegan a las islas recién salidos de la academia para cubrir plazas vacantes, pero en cuanto pueden, piden cambios de destino y se van a la península. «Esto es la plantilla interminable, la plantilla de nunca acabar. Aquí siempre hay vacantes porque muchos se van en cuanto pueden», indica un miembro del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

«En cuanto pueden se van»

«Es muy común que se vayan. Llegan aquí como primer destino forzoso hasta que pueden y luego se marchan. Y es normal. Si tienes un proyecto de vida y pagar una hipoteca y tener una familia, con lo que ganamos aquí y lo que cuestan las cosas y el problema de la vivienda es imposible», remacha Bosquet.

Todos los portavoces señalan que lo que está en juego es la seguridad de las islas, de los que residen en ellas y de los que nos visitan: «No se puede ser un destino turístico de calidad con esta situación. Llevamos diciéndolo desde hace años y no nos hacen caso y al final los que lo sufren son los ciudadanos. Es una vergüenza», remata Fidalgo, aunque el resto de compañeros utilizan palabras parecidas.

De momento el único anuncio que hizo Grande-Marlaska en Ibiza, que los técnicos del ministerio visitarán la isla para intentar adelantar el proyecto de las VPO en el solar junto a la comisaría de Ibiza, es algo que ven como algo muy lejano y lo que reclaman es soluciones «ya».