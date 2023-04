Marlaska da largas a las reclamaciones sobre vivienda y el plus de insularidad en Ibiza

«Estamos trabajando» en ello y se tomarán las «medidas necesarias y precisas». Estos fueron los dos latiguillos que repitió sin descanso ante los medios de comunicación el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita de este lunes a la isla de Ibiza.

La llegada del ministro, que se había anunciado justo cuando arrecia la polémica sobre la falta de vivienda que sufren los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados a las Pitiusas, no se ha traducido en ningún anuncio concreto más allá de compromisos protocolarios y declaraciones de buenas intenciones. Sobre las reclamaciones de los funcionarios que piden un aumento del plus de insularidad, la respuesta del ministro ha sido idéntica en todos los casos: «Estamos trabajando» en ello.

VPO junto a la comisaría

El ministró ha asegurado de que es consciente del problema de vivienda que existe en la isla, aunque ha señalado que no es algo que sufran solo los guardias civiles y policías destinados a Ibiza, sino también «la inmensa mayoría de los funcionarios públicos». ¿Qué hacer para lograr una solución? «Estamos buscando soluciones necesarias y precisas», que pasan por «medidas más estructurales, generales, medidas de estabilidad en la posibilidad del acceso a la vivienda», aunque no concretó la naturaleza de estas medidas.

Sobre el protocolo firmado en su momento con el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza para construir viviendas de protección oficial en un solar propiedad del ministerio, colindante con la comisaría de Ibiza, Grande-Marlaska ha repetido su frase fetiche y ha dicho que «estamos trabajando para la conformación de estas viviendas y también vivienda pública en una de las parcelas». Para hacerlo posible, ha anunciado que «en tres semanas, un equipo técnico del Ministerio del Interior se trasladará aquí para tomar las medidas necesarias y precisas para dotar de ese recurso habitacional necesario y preciso».

Preguntado por la polémica entre el Govern y el Consell sobre si para construir estas viviendas es mejor firmar un convenio o prorrogar el protocolo actual, el ministro ha esquivado el debate y se ha remitido a su frase favorita: «Nuestra voluntad es dar una solución precisa y permanente, una solución necesaria y precisa. Vendremos con este fin y con otros fines, para dar solución».

Además de asegurar que tomarán soluciones necesarias y precisas, el ministro también ha agradecido la colaboración de ayuntamientos como los de Vila, «que ha cedido doce viviendas» a agentes destinados a la ciudad, así como iniciativas parecidas adoptadas por los consistorios de Santa Eulària y Sant Antoni.

Promoción en lugar de plus

El ministro tampoco se ha mojado sobre la reclamación del sindicato policial Jupol -el mayoritario en la Policía Nacional- de que se incremente el plus de insularidad que cobran los agentes destinados a Ibiza y que se equipare con el que cobran los destinados a Ceuta y Melilla o, al menos, con los que trabajan en Canarias.

En este sentido, Grande-Marlaska ha repetido: «Estamos trabajando en lo que llamamos zonas de sensibilidad, y las Balears pueden obedecer a esta situación». Insistido en si se aumentará el plus de insularidad, el ministro se ha limitado a declarar que «las medidas económicas se están valorando y teniendo en cuenta», pero no ha ido más allá. No obstante, el titular de Interior ha señalado otras posibles soluciones al problema y que no pasan por subir el plus, sino por encontrar soluciones alternativas: «También hay posibilidades de formación y promoción para hacer más atractivos lugares como Balears».

La última cuestión sobre la que el ministro ha sido consultado es acerca de la puesta en marcha en Ibiza de una base permanente de la Guardia Civil del Mar y, nuevamente, la respuesta ha seguido en la misma tónica: «Estamos trabajando», dijo, y ha insistido: «Estamos trabajando en la necesidad de dotar al destacamento del servicio marítimo de la Guardia Civil en todo el ámbito de Ibiza y Formentera, ya que somos conscientes del incremento del tráfico marítimo en esta zona», antes de repetir por tercera vez: «Estamos trabajando de forma importante».

«Eivissa y Balears son destinos turísticos seguros y atractivos»

Fernando Grande-Marlaska ha realizado este lunes su primera visita oficial a Ibiza y a Balears como ministro de Interior. A las 9.30 de la mañana -quince minutos antes de la hora prevista- llegó a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Eivissa, donde se reunió con sus responsables, encabezados por el jefe superior de la Policía Nacional en la isla. Minutos antes de su llegada, dos miembros del sindicato policial Jupol colgaron en el puente que hay sobre la avenida de la Paz, enfrente de la comisaría, un cartel con el lema ‘Insularidad ¡¡Ya!!’, con el que reivindican la equiparación con el plus de insularidad que reciben los agentes destinados a las islas Canarias.

A las 11 horas el ministro llegó al puerto de Ibiza, donde atendió a los medios de comunicación diez minutos antes de la hora programada. Posteriormente, visitó la patrullera ‘Río Segre’ de la Guardia Civil, y acompañó a los agentes que patrullan por el canal de Formentera. Durante toda la mañana, Grande-Marlaska estuvo acompañado de la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo. Posteriormente, se ha desplazado a Mallorca, donde ha visitado la Jefatura Superior de Policía de Balears y el Servicio de Atención al Turista Extranjero de Magaluf.

«Es una visita que realizo para tomar conocimiento directo sobre la situación en la isla, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil», ha declarado el ministro: «El conocimiento ya lo tenemos, pero es importante también la comunicación directa con el jefe superior de la Policía Nacional y con el coronel de la comandancia de la Guardia Civil, y el pulso directo con los hombres y mujeres que prestan servicio aquí».

Grande-Marlaska ha insistido en el mensaje de que «España es un país seguro y las Balears también lo son. Es importante generar seguridad y nosotros somos un destino seguro y atractivo», lo cual es fruto del «trabajo y la dedicación» de los agentes y las administraciones.