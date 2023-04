La Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aproveche su visita del lunes a Ibiza y Mallorca para negociar con las administraciones locales el incremento del complemento de insularidad que reclaman desde el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. El problema de la vivienda se ve agravado en Ibiza, recuerdan desde esta asociación, sobre todo durante los meses de verano, cuando los precios de los alquileres se disparan por encima de los 2.000 euros, un precio absolutamente fuera del alcance para un agente o cualquier otro trabajador.

Daniel Fernadez, vicepresidente de IGC, explica que actualmente hay al menos "tres o cuatro compañeros que vivien en vehículos" dispersos por el territorio de Ibiza ante la imposibilidad de encontrar una vivienda digna a un sueldo normal. Además, advierte de que muchos otros guardias civiles se ven en la necesidad de compartir vivienda con "otras cinco o seis personas".

Ante esta situación (recordó el caso publicado por Diario de Ibiza de su compañero que vive en una caravana, como se puede apreciar en el vídeo), desde esta asociación de guardias civiles (no pueden tener sindicato), reclaman al ministro que aproveche esta visita para tratar el incremento de este plus de insularidad, así como otras alternativas habitacionales, con las autoridades políticas que visite el lunes tanto en Ibiza como en Mallorca. El problema es que el único acto con responsables políticos de las islas que tiene programado Grande-Marlaska el lunes es con la delegada del Gobierno en las islas, Aina Calvo. No obstante, sí mantendrá encuentros con "los máximos responsables de Policía y Guardia Civil", apunta la convocatoria remitida por el Ministerio del Interior.

La cesión de una casa en Sant Antoni

Precisamente, Fernández destacó la iniciativa del Ayuntamiento de Sant Antoni de ceder una vivienda (que le fue donada por un particular en Sant Mateu) para habilitar viviendas para guardias civiles. "Hemos hablado con el Ayuntamiento y nos han comentado que sólo faltan unos flecos" para cerrar esta cesión.

Precisamente, el Consistorio está analizando cuál es la herramienta legal más adecuada para llevarla a cabo, si arrendamiento, cesión directa... En cualquier caso, desde la Asociación Independientes de la Guardia Civil aplauden esta iniciativa del equipo de gobierno de Sant Antoni (del PP). "Es importante que se tenga en cuenta en el resto de las islas", indicó su vicepresidente, Daniel Fernández.