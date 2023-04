Gonzalo Losada se jubila en Ibiza: «Pilotar mi último vuelo es duro, llevo 42 años en esto»

El piloto Gonzalo Losada ha volado profesionalmente durante 42 años y ayer puso punto y final a su trayectoria con emotivos homenajes en Mallorca y en Ibiza. El comandante, de Uep! Fly, pilotó este viernes su último vuelo (proveniente de Palma y previsto para aterrizar sobre las 15 horas en es Codolar) antes de jubilarse. Acto seguido, decenas de familiares, amigos y compañeros de trabajo le recibieron en una sala de las oficinas de AENA, en la terminal ibicenca, para agradecerle toda su labor. Cuando, cerca de las tres y media de la tarde, entró en aquella sala, todos los allí presentes rompieron en aplausos que lograron emocionar a Losada. El piloto, que hoy, sábado, cumple 65 años y comienza oficialmente su jubilación, fue saludando y dando abrazos.

De fondo, globos y una gran cantidad de imágenes repartidas por las paredes de toda la sala, en las que aparecía Losada en diferentes etapas de su carrera profesional o acompañado de los suyos en imágenes más cotidianas. También hubo aperitivo y bebidas para todos. Natural de Granada y establecido en Madrid, su pasión por la aviación empezó a forjarse cuando era muy pequeño: «Comenzó a gustarme porque mi padre era piloto de aviación. Llevo viendo aviones desde pequeñito y lo mamé siempre». Ahora su intención es «vivir sin dejar de estar activo»: «Sin estrés, disfrutando más de la familia, de mis nietos, pero, si puedo, teniendo algo que me mantenga ágil».

A pesar de que los dos homenajes de ayer (también hubo uno por la mañana en el aeropuerto de Palma, donde se desplegó una pancarta con mensaje de agradecimiento) demuestran el gran cariño de quienes le rodean (hay quien estuvo en ambos homenajes), Losada confesó que «coger el último vuelo es muy duro»: «Implica dejar de hacer lo que realmente me gusta, que es volar, y lo que llevo haciendo toda la vida. Comencé a los 18 años y, en total, he estado volando durante 42 años como profesional». 44 contando su paso por la Academia General del Aire, donde se formó como profesional del Ejército del Aire. En palabras del comandante, este bagaje equivale a «23.000 y pico horas de vuelo, miles de despegues y miles menos un aterrizaje». Y es que, tal y como recordó el amigo y también expiloto Emilio Marchesi, quien dijo algunas palabras en el acto en es Codolar, Losada tuvo que saltar en paracaídas de un vuelo en febrero de 1985. Un episodio que, recordado ayer por Marchesi, generó algunas risas puesto que se recuerda como una anécdota. Entonces Losada era teniente del Ejército del Aire y el avión Phantom en el que volaba junto con otro profesional se estrelló en la Sierra de Albarracín (Teruel). Ambos saltaron en paracaídas y no sufrieron lesiones graves.

Aviación militar y comercial

Gonzalo Losada ha sido oficial del Ejército del Aire, piloto de caza y piloto comercial en Viva Air, Spanair y, hasta este fin de semana, comandante en Swiftair (operando vuelos interislas en Balears para AirEuropa y para Uep! Fly, la filial de Swiftair en las Illes).

El pilotó aseguró que no podría escoger entre ambas vertientes: «Cada cosa tiene su tiempo. Cuando eres joven, ser piloto de caza es una maravilla. Te tiras un minuto en vuelo recto y el resto estás cabeza abajo, boca arriba, de costado o en combate con otro avión. Cuando van pasando los años, se agradece una aviación más tranquila. Yo salí del Ejército en el 89». En este sentido, bromeó con que «ser piloto de combate es como llevar un Fórmula 1», mientras que ser piloto comercial es «como llevar un camión trailer».

Javier Taibo, consejero y vicepresidente de Uep! Fly, también intervino durante los parlamentos. Acudía al acto en delegación de Salvador Moreno González-Aller, presidente de la compañía. «Era importantísimo estar aquí porque te apreciamos y has hecho mucho por nosotros», destacó Taibo. Losada tuvo palabras de agradecimiento a Salvador Moreno por confiar en él profesionalmente.

El cariño de los suyos

«Estoy orgulloso de haber conseguido que el cariño de tanta gente. La gran satisfacción es saber que el equipo que rodea a los aviones, las tripulaciones, la gente que me apoya, mecánicos, personal de handling, todos ellos, hacen piña conmigo», añadió el piloto, que se declaró «encantado de haber vivido en Ibiza estos ocho años» y de haber disfrutado de estas islas. Ahora vuelve a Madrid pero espera continuar viniendo a la isla siempre que pueda. En el acto estuvieron presentes la hija y los tres hijos de Losada, su mujer, su nuero y nueras y sus dos nietos. Jaime Losada, uno de los hijos, habló en hombre de la familia con este diario: «Nos sentimos muy orgullosos por todo el tiempo que se ha dedicado al mundo de la aviación. Sabemos lo mucho que significa para él».