Una modelo de Only Fans británica ha sentido "miedo" a la hora de salir de su casa al descubrir justo enfrente a su acosador, que había quedado en libertad tras cumplir su condena de cárcel, según publica el periódico británico Daily Star.

El acosador, de 37 años, llevaba intimidando a Abby Furness, de 21, desde hacía tres años en su ciudad llegando, incluso, a seguir a la joven hasta Ibiza en una ocasión en que visitó la isla. El hombre, que tenía interpuesta una orden de alejamiento, fue condenado hace poco a veinte semanas de cárcel por violar esta orden judicial.

Sin embargo, informa el medio británico, fue puesto en libertad en menos de veinticuatro horas.

La modelo y también bailarina, asegura que ha tenido que dejar de trabajar en los clubes nocturnos en los que bailaba por no sentirse segura transitando por la calle sola.

"Ahora mismo siento que soy yo la castigada. No he hecho nada malo, pero me siento como una prisionera en mi propia casa", ha declarado la joven al periódico online británico.

El acosador fue encarcelado el 31 de marzo, sin embargo, ha salido recientemente de prisión con la condición de que lleve un dispositivo GPS que avisa a la policía si se acerca a menos de 100 metros de la joven.

"Tengo el cerebro hecho papilla, me siento agotada todo el tiempo y los nervios a flor de piel", ha declarado Furness. "Me preparo para ir al gimnasio y mentalizarme, pero luego no puedo salir de casa", comenta. La modelo comenta que, a causa del miedo, cada rostro que observa al salir de su domicilio se "transforma" en el del acosador.

Los inicios del acoso

La bailarina remonta su relato a 2020, cuando empezó el calvario que vive hoy en día. Al parecer, el hombre empezó enviándole mensajes sin cesar. Más tarde, explica Furness, la seguía por Brighton y aparecía en los clubes en los que ella trabajaba. Fue entonces cuando, una vez, llegó a seguirla hasta Ibiza, donde sus amigos le vieron mirando a través de la ventana en el bar en el que se encontraban.

De vuelta a la ciudad de Reino Unido, el hombre incluso "se disfrazaba" para seguir sus pasos sin que ella se diera cuenta de su presencia.

En febrero de 2021, informa el Daily Star, fue descubierto y en ese momento se le interpuso una orden de alejamiento que incumplió en dos ocasiones. Por ese motivo, cumplió catorce meses de cárcel y, tras su puesta en libertad, volvió a incumplir la orden por segunda vez, lo que le valió una condena de veinte semanas que ahora ya ha cumplido y por consecuencia, ha sido puesto en libertad.

Furness empieza a meditar la decisión de irse de Reino Unido, lo que actualmente empieza a parecer la única solución posible.