El alcalde de Sant Antoni desobedece al pleno y se niega a denunciar el Caso Sonitec

El pleno de Sant Antoni aprobó ayer instar al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, a elevar de forma inmediata una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Balears, así como a la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción balear, para que «examine la actuación administrativa de los responsables de las contrataciones a Sonitec y empresas derivadas o vinculadas, incluso unipersonales, para, si lo consideran pertinente (...), interponer una querella ante los Juzgados», se indica en la moción, que fue presentada por Unidas Podemos.

Muy a pesar del alcalde, los grupos de la oposición votaron que la moción fuera incluida «de urgencia» en el orden del día: «Discrepo, es electoralista, política», dijo de ella Serra. Sólo «ruido a dos meses de las elecciones», a su juicio. Fernando Gómez, edil de Podemos, mencionó los «sólidos indicios de responsabilidad penal y contable» del caso, en el que el edil de Fiestas, Miguel Tur, contrató «a dedo» a la empresa de su amigo de la infancia Vicente Escandell desde 2019 y hasta la actualidad para realizar trabajos por valor de más de un millón de euros, «priorizando así a un empresario» y basándose únicamente «en su criterio personal».

En una moción de control posterior y a preguntas de Joan Torres, de El Pi, el alcalde anunció que «no» elevaría esa denuncia («quieren que denuncie algo no denunciable, es absurdo», dijo posteriormente) y que tampoco adoptaría «responsabilidades políticas» contra su también amigo Miguel Tur. Cree Serra que no hay «razón» para instarle a denunciar el caso porque «todo se envía cada año a la sindicatura de cuentas, todo está revisado y el trabajo, fiscalizado». Y se enrocó en las justificaciones de siempre: que en el pasado mandato se facturaron 500.000 euros sin licitación y que la oposición votó en contra hace dos meses de asignar un presupuesto para sacar adelante un pliego de condiciones para licitare todos los eventos de fiestas. Al respecto, Joan Torres le recordó que una cosa es ese medio millón de euros con reparos en cuatro años para todas las empresas y otra que se diera un millón de euros (el doble) a una sola empresa, Sonitec, en tres años y medio, además de que del pliego no había sido consensuada ni una coma con la oposición: «No nos fiamos de cómo han hecho esos pliegos. Quieren que lo apoyemos a ciegas todo, como si fueran lentejas», le respondió Gómez.

«No nos fiamos de cómo han hecho esos pliegos. Quieren que lo apoyemos a ciegas todo, como si fueran lentejas»

El alcalde también arguyó que «cuando se han pedido» (no siempre, pues) ofertas a otras empresas, la de Sonitec era «la más barata». Le faltó decir al alcalde, como más tarde le recordó Torres, que Fiestas ha empezado a pedir presupuestos a otras empresas de sonido desde que el interventor, a finales de 2022, puso el ultimátum de que o se hacían las cosas como mandaba la ley o no volvía a pasar ni una sola factura más. El interventor llevaba 21 meses exigiendo a Fiestas que solicitara otros presupuestos y siguiera la ley de contratos, pero como dijo Miguel Tur en varios plenos (ayer repitió el mismo argumento el alcalde), eligieron a Sonitec por «ofrecer un servicio integral y un escenario homologado». Gracias a esa empresa, y a juicio de Serra, en Sant Antoni se ha pasado de organizar «verbenas a fiestas».

El alcalde cree que gracias a Sonitec se ha pasado de organizar «verbenas a fiestas»

Incluso el edil de Ciudadanos, José Ramón Martín, votó a favor de que el alcalde denuncie el caso Sonitec: «Nosotros no debemos hacer de jueces. Es en los juzgados donde debe acabar todo lo que sospechemos que es delito. Toda la documentación debe remitirse al juzgado o a la Fiscalía».

Joan Torres habló del gasto extra para las arcas que había supuesto dar casi todos los servicios a Sonitec en vez de licitar públicamente o pedir ofertas a otras empresas, para lo que puso el ejemplo del concurso (visto en el pleno) para asfaltar vías públicas del municipio. Salió por cinco millones y se ha otorgado a una empresa que asegura que hará ese trabajo por casi dos millones de euros menos. Es decir, ha supuesto un ahorro del 38%. En el caso Sonitec habría supuesto un ahorro de casi 400.000 euros.

Justo durante el pleno se conoció que Laura Borrás era condenada a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación por otorgar a dedo contratos a un amigo por un importe total de 336.000 euros.