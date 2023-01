Caso Sonitec: Amistad, mentiras y contratos a dedo en Sant Antoni

No consintió el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, que durante el pleno extraordinario celebrado celebrado el pasado jueves hubiera un debate abierto que permitiera al edil de Fiestas, Miguel Tur, detallar las razones que, en realidad, le llevaron a adjudicar a dedo cientos de contratos a su viejo amigo de la infancia, Vicente Escandell, administrador único de Sonitec Ibiza Eventos S.L., ni por qué eludió, para los servicios que suponían costes superiores a 5.000 euros, el requisito de pedir presupuestos a otras empresas, tal como el interventor admitió en el mismo pleno que se tendría que haber hecho en ese departamento (y no hizo). En el pleno en el que Serra silenció a la oposición e incluso a su propio responsable de Fiestas y Turismo, el alcalde utilizó la técnica del ‘¿de dónde vengo?, manzanas traigo’, cuando el resto de formaciones (salvo Cs) le pidieron explicaciones: cargó contra PSOE-Reinicia con una retahíla de reparos (24) por 450.000 euros en cuatro años en Fiestas (en sólo 12 meses, Intervención puso reparos a 90 facturas por valor de 728.000 euros en facturas tramitadas por Miguel Tur) y de seis millones en todo aquel mandato. Manzanas cuando se le pedía que explicara por qué el dedo de su responsable de Fiestas siempre apunta a Sonitec.

Este diario ha intentado en tres ocasiones hablar directamente con el alcalde o con Miguel Tur, pero en todas optaron por el silencio. La última vez que esta redacción lo solicitó fue el pasado sábado (con la callada por respuesta), tras escuchar la entrevista que el viernes 13 de febrero concedió Tur a Onda Cero Eivissa y en la que dedicó 210 segundos a este tema. Conviene repasar algunas de sus respuestas, trufadas de medias verdades, algunas mentiras y juego sucio.

¿Lo mismo?

«Me parece vergonzoso que PSOE-Reinicia denuncie una práctica que ellos mismos hicieron habitualmente en su mandato (…) Se ha hecho mal, igual que lo que hicieron ellos».

Está bien que Tur reconozca que lo ha hecho mal, pero hay sustanciales diferencias entre lo que ha hecho él en tres años y medio y lo que hizo la actual oposición entre 2015 y 2019. Primero, y tal como admitió el interventor, el edil de Fiestas tendría que haber solicitado varios presupuestos cada vez que el gasto suponía un coste superior a 5.000 euros. Y no lo hizo. En el portal de Transparencia del Consistorio sólo consta un contrato menor de su departamento desde 2019. Las empresas del sector del sonido y espectáculos se quejan, precisamente, de que ni les piden presupuestos ni se las tiene en cuenta desde 2019 y que sólo han recibido migajas, muchas veces gracias a la presión de algunas asociaciones que organizan eventos. Si no, ni eso.

«Pero de todos esos reparos de cuando yo llevaba esa concejalía, casi el 100% son expedientes abiertos con presupuestos, no, como en el caso de Miguel Tur, consecuencia de llamar a su amigo [Vicente Escandell]»

Raúl Díaz, responsable de Fiestas del anterior mandato, cuando gobernaban PSOE-Reinicia, aseguró en el pleno extraordinario que esa era una de las grandes diferencias con Tur, algo en lo que insiste cuando esta redacción se lo vuelve a preguntar: «A veces salía un evento de un día para otro y, obviamente, no era posible hacer un contrato ni montar un expediente. A Intervención no le daba tiempo a hacer todo ese proceso. Y eso es lo que iba con reparo, esa lista que soltó el alcalde en el pleno como si cantase la lotería». La de los 450.000 euros en cuatro años. «Pero para las fiestas grandes, como Sant Antoni y Sant Bartomeu, que sabes que van a ocurrir y es posible una planificación, le pedía a la técnica del departamento que, sabiendo lo que estaba programado, solicitara, vía correo electrónico, presupuestos a todas las empresas de sonido».

Porque reparos «ha habido, hay y siempre habrá en un Ayuntamiento», admite. «Pero de todos esos reparos de cuando yo llevaba esa concejalía, casi el 100% son expedientes abiertos con presupuestos, no, como en el caso de Miguel Tur, consecuencia de llamar a su amigo [Vicente Escandell] y que luego este pegue el facturazo. Esa es la diferencia. Él no pide presupuestos alternativos», apunta Díaz.

Otra diferencia es que este edil asegura que no tragaba con cualquier presupuesto: «A mí me enviaban presupuestos que me parecían muy altos y los negociaba con ellos. Yo quería montar cosas, pero no que nos pegaran un clavo. Si veía que era muy caro les decía que debían recortar. Y lo hacían muchas veces. También hay que ponerse un poco en modo bazar».

Y ahí entra Sonitec, cuyos presupuestos «eran los más caros» que se recibían en Fiestas: «Con diferencia. Siempre los más caros. Y llegó un momento en que ni me los enviaba porque yo siempre escogía los más baratos para las fiestas grandes"

Para no elegir

«Acusan [PSOE-Reinicia y Podemos] de algo que ellos hicieron igual pero dividido en dos o tres empresas, vale. Pero nosotros hemos elegido una porque englobaba una y evitaba el rol de tener que elegir a más».

Vuelve a reconocer Tur que sólo escoge a una empresa para servicios de espectáculos sonoros y que la oposición repartía con más. El mayor gasto entre 2015 y 2019 de PSOE-Reinicia fue, según Raúl Díaz, de en torno a 200.000 euros, cinco veces menos que lo que se ha llevado Sonitec en tres años y medio. Ese «rol» de escoger entre varias propuestas es una obligación que recoge la legislación referente a contratos, que, de nuevo, el edil reconoce que se ha saltado. Y tampoco es igual el procedimiento: en el anterior mandato se pedían presupuestos alternativos; en este, no.

La noción del tiempo

«Hay que recordar que las facturas que se nos imputan son de cuatro años, no de un año. Parece que hay medios que quieren recalcar que es uno. No, son cuatro años».

El edil de Fiestas se hace un lío con los números (pero no con los del teléfono de Vicente Escandell) y con las fechas. Lo explicamos de nuevo para que lo entienda. Primero, en tres años, justo desde el momento en que en 2019 tomaron posesión (aquel día Sonitec facturó su primer servicio) hasta septiembre de 2022, ha facturado 859.000 euros a la empresa de Vicente Escandell. Posiblemente supere el millón de euros cuando pasen las fiestas de Sant Antoni, en las que, como en Navidad, esa sociedad limitada ha tenido un papel protagonista. Por ejemplo, montó el escenario del Flower Power y su sonido.

Segundo: el interventor puso reparos por facturas de Fiestas y Turismo (sólo Fiestas y Turismo, no todo el Consistorio, que las hay) por valor de 728.000 euros que fueron presentadas entre diciembre de 2021 y 2022, es decir, en un año (no en cuatro). De esa cantidad, el 52% (más de la mitad) corresponden a servicios de Sonitec. Esto último es la punta del iceberg: es posible que el total de reparos de ese departamento roce los dos millones de euros desde 2019, entre los que aparecerán buena parte de los 859.000 euros cobrados en ese periodo por la sociedad de Escandell. Tiempo al tiempo.

También llama la atención no sólo que para un mismo servicio se fragmentaran trabajos, sino que incluso fueran facturados tanto por Vicente Escandell como por su propia empresa

Mal de muchos

«Es una práctica que está mal, pero que es habitual en muchos ayuntamientos».

Lo que no es habitual es fragmentar servicios para que el total no supere los 15.000 euros de las contrataciones menores, a partir de los cuales hay que convocar una licitación. Aun así, hay varias facturas que superan esa cantidad, trabajos para los que ni se pidieron opciones alternativas a otras empresas ni hubo concursos, tal como obliga la ley. También llama la atención no sólo que para un mismo servicio se fragmentaran trabajos, sino que incluso fueran facturados tanto por Vicente Escandell como por su propia empresa. Un caso sangrante es el del concierto de ‘12 horas por Ucrania’, en el que sucedió eso y cuyo coste fue superior o similar (según si se divide o no) a lo que se recaudó para los ucranios en esa jornada de abril de 2022.

El amigo de la infancia

«¿Por qué se eligió a Vicente [Escandell Marí] de Sonitec [Ibiza Eventos S.L.]? Porque tenía los únicos escenarios homologados cubiertos de toda la isla y porque englobaba un todo en uno».

Miguel Tur y Vicente Escandell se conocen desde la infancia. Tur era hijo de Miguel (fallecido el pasado año), cocinero del Gala Night famoso por sus exquisitas paellas. Su jefe era Bartomeu Escandell, padre de Vicente y dueño de lo que PSOE-Reinicia llama «el salón de actos del PP», pues allí han celebrado los populares infinidad de actos desde hace décadas. Mientras uno cocinaba y el otro gestionaba, Miguel y Vicente jugaban juntos en torno al Gala Night o en el barrio de Can Bonet. «Son cul i merda», señala una fuente que los conoce. Buenos amigos, uña y carne hasta estos días en que Miguel Tur defiende a capa y espada haber concedido a su amigo hasta un millón de euros a dedo. Lo extraño de la afirmación del edil de Fiestas es que se basa en un conocimiento apriorístico, pues nunca ha pedido presupuestos a otras empresas del sector para saber si lo que ofrece Sonitec es realmente mejor, de más calidad o más económico que lo del resto. Y si englobaba «todo en uno», lo que tampoco se comprende es que fragmentara servicios para un mismo evento: seguridad, sonido y escenario, entre otras cosas, son facturados por separado para espectáculos como los desarrollados en las fiestas de Sant Bartomeu o de Navidad. O para ‘12 horas por Ucrania’.

El 52%

«Hemos trabajado con más empresas, no sólo con esa. Parece que sólo hemos trabajado con una, pero mentira. (…) La concejalía ha trabajado con muchos más proveedores».

Faltaría más. Han trabajado con más empresas porque Sonitec no podía hacerlo todo, como el montaje de la decoración de algunas fiestas, como la instalación de un generador para las fallas, como proporcionar las banderas del orgullo gay… Pero en lo que tiene que ver con sonido y escenarios, Sonitec se ha llevado el gordo y el resto de empresas siguen perplejas porque Tur las ningunea. Un ejemplo de que Sonitec ha monopolizado en buena parte los servicios es que el 52% de las facturas con informe del Interventor por omisión de la fiscalización en un solo año son de la empresa de Vicente Escandell.

Y tú más

«Si yo tuviera que dimitir, tendría que dimitir él [Antonio Lorenzo, candidato del PSOE a la alcaldía] porque no soy yo el que incumplió la normativa de ir bebido conduciendo por la calle. (…) Si Lorenzo dimite, yo me plantearía dimitir».

Habría que saber qué piensan en el equipo de gobierno tras esta declaración de Tur. Sobre todo el alcalde y Neus Mateu, responsable del departamento de Gobernación, pues ambos, en el último pleno de 2022, se dirigieron al inicio a Lorenzo para dejarle caer que no harían sangre con ese tema. De hecho, ni se mencionó en el pleno, ni siquiera por la oposición, pese a la gravedad de que se desvelara públicamente información personal de un ciudadano que, según subraya el edil socialista, sólo aparecía en la multa y sólo conocían determinados funcionarios. Lorenzo pidió entonces disculpas, pero echa en falta que desde el equipo de gobierno no le hayan comunicado que investigan el caso, contemplado en la rigurosa legislación de protección de datos. No obstante, Tur deja caer en esa declaración a Onda Cero que es consciente de la gravedad de lo que ha hecho al frente de su departamento, al afirmar que él dimitiría si lo hiciera Lorenzo. No es de extrañar que el alcalde intentara por todos los medios silenciarle en el pasado pleno.

Admisión de culpa

«Tampoco dimitió el concejal de Fiestas suyo [Raúl Díaz, entre 2015 y 2019] habiendo dado a dedo casi medio millón de euros».

Es a lo que lleva la desesperación. Compararse en estos casos no es recomendable, pero Tur, entre la espada y la pared, intenta así justificar su modo de operar desde 2019. Díaz asegura que no dio a dedo 449.000 euros, pues en la mayoría de esos gastos con omisión de la función interventora procedió a pedir presupuestos alternativos. En todo caso, es menos de medio millón en cuatro años y a varias empresas. A Tur, que de esta manera admite que ha otorgado a dedo innumerables servicios, Intervención le ha tirado de las orejas por tramitar facturas por 728.000 euros en un solo año, no en cuatro años, además de dar a dedo servicios a su amigo Vicente Escandell (no a varias empresas de su mismo sector) por en torno a un millón de euros en tres años y medio. Y lo que te rondaré. Raúl Díaz recuerda que el equipo de gobierno y, sobre todo, Miguel Tur, «se pusieron muy nerviosos y agacharon la cabeza cuando, en el pleno extraordinario y a preguntas de Joan Torres (El Pi), el interventor respondió afirmativamente que para trabajos por importes superiores a 5.000 euros se debían pedir varios presupuestos», algo que el edil de Fiestas obvia desde 2019 y que seguro le agradece su amigo de la infancia.