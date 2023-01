Varios empresarios de Ibiza aseguran que podrían dar el mismo servicio adjudicado a dedo a Sonitec en Sant Antoni

El edil de Fiestas, Miguel Tur, volvió a justificar el jueves, durante el pleno extraordinario sobre el caso Sonitec (de la que esa administrador único Vicente Escandell, vinculado al PP), que adjudique a dedo a esa empresa todos los espectáculos que programa su departamento desde que comenzó el actual mandato. La razón: «Ofrece un servicio integral con todas las necesidades para cubrir un evento, siendo la única también con escenarios cubiertos homologados». El concejal aseguró que aporta más «calidad», algo que, a su juicio, ha quedado patente los últimos tres años: «Hemos dado un salto de calidad que está a la vista de todos y lo demuestran las cifras de todos los eventos realizados por la concejalía de Fiestas durante esta legislatura, en la que hemos realizado acciones nuevas como las cinco semanas que duran nuestras ya famosas fiestas de Navidad».

Varios empresarios del sector no comparten lo dicho por Tur: «El edil de Fiestas dijo en ese pleno lo mismo que ya comentó en marzo, exactamente lo mismo. O sea, ¿quiere decir que el resto de fiestas de la isla se celebran sin escenarios homologados? Cuando los propios técnicos del Ayuntamiento de Sant Antoni montan un escenario, ¿es ilegal ese escenario? ¿O se monta el escenario de Sonitec o nada? No sé, es raro», explica uno de esos empresarios (que desea mantener el anonimato) dedicados a proveer servicios de escenarios y sonido y al que, como muchos otros, el departamento de Fiestas lleva tres años y medio sin pedir siquiera un presupuesto para comparar si lo que propone es mejor o no, más barato o no, que lo de Sonitec.

Este profesional asegura que «ni Sonitec puede realmente ofrecer todo» lo que pide el Consistorio, desmontando así la idea de que aporta un servicio integral: «Subcontrata muchos servicios, como la seguridad, los generadores, buenos técnicos cuando se trata de algún evento muy importante, de todo. Realmente, ninguna empresa lo tiene todo, y todos terminamos subcontratando cosas que no tenemos». Asegura que tiene capacidad para «hacer la mayoría de los trabajos que se están adjudicando a Sonitec», pero hay un problema: «No nos piden presupuestos», algo que no les sucede en el resto de municipios de la isla: «En los demás ayuntamientos nos piden escenarios, sonido, lo que sea, y los proporcionamos». Además, a su juicio, «Sonitec no tiene la mejor calidad de sonido, ni mucho menos. No tienen los altavoces que suelen pedir los músicos buenos, por ejemplo».

Respecto al escenario cubierto homologado al que se refiere Tur, este empresario lo tiene claro: «Con un millón de euros [en referencia a lo que ha cobrado Sonitec desde 2019], me compraba yo 20 escenarios así. ¿Cuánto cuestan? El pequeño cubierto, unos 27.000 euros. El grande cubierto, unos 70.000 euros. O sea que lo tienen amortizado ya de sobra».

Coincide con él otro profesional del sector que, como el primero, prefiere mantener el anonimato porque teme represalias: «Ayer fue el primer pleno que he visto entero en mi vida. Me quedé a cuadros. Alucinante, nunca había visto algo igual, qué nivel. Parece que el resto de empresas somos una mierda, que sólo vale Sonitec», lamenta. «Qué voy a decir si el que contrata dice que quiere el caballo blanco de Santiago, que es como van a hacer ahora el pliego de condiciones técnicas que anunció el alcalde. Y sólo hay uno que tiene ese caballo».

Asegura que, si se lo pidieran (que tampoco lo hacen desde 2019: «Llevan cuatro años sin solicitarme un presupuesto y encima lo admiten»), podría «dar el mismo servicio» que Sonitec: «Claro que podríamos ofrecerlo, cómo no vamos a poder. Es un cuento que se han inventado en la concejalía de Fiestas. Lo que piden no es más que una cosa que se compra y se monta como un mecano. Pero si ni siquiera piden presupuestos. Si los pidieran, claro que podríamos dar ese servicio. Decir que los demás no podemos es una excusa de mal pagador. Cualquier empresa de Ibiza puede». ¿Y con la misma calidad? «Podemos ofrecer la misma calidad o superior que Sonitec».