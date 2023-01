Polémica de las facturas en Sant Antoni: el edil de Fiestas admite que ha contratado a dedo y que «no fue la manera correcta»

El edil de Fiestas y Turismo de Sant Antoni, Miguel Tur, admite que «el procedimiento seguido» para adjudicar cientos de servicios durante el actual mandato por su departamento «no fue el correcto», pero considera que le exime de culpa que en el mandato anterior «las cosas se hicieran igual», según se defendió este jueves durante el pleno extraordinario solicitado por PSOE-Reinicia para que diera explicaciones de por qué el grueso de esos trabajos fueron facturados por Sonitec Ibiza Eventos S.L. sin licitación alguna, mediante el fraccionamiento de servicios y sin solicitar, cuando se trataba de contratos menores, presupuestos a otras empresas de la isla. Tur admitió que ni solicitó presupuestos a otras sociedades del sector ni licitó nada cuando el montante total superaba los 15.000 euros más IVA. Y se justificó de la misma manera que lo ha hecho últimamente: porque Sonitec ofrece servicios «homologados, integrales y de calidad» que, a su juicio, han permitido «dar un salto de calidad respecto a otros años» en los eventos celebrados. El PSOE-Reinicia exigió su dimisión y señaló al alcalde como corresponsable.

«La diferencia», explicó Miguel Tur, es que en el anterior mandato, en el que gobernaron en coalición PSOE y Reinicia, «apenas trabajaban con esta empresa [Sonitec], pues preferían hacerlo con otras», las cuales, según sus cálculos, recibieron «el triple o el doble» de dinero que Sonitec. Hay que recordar que esa empresa, de la que es administrador único Vicente Escandell Marí, ha cobrado en tres años, y hasta el mes de septiembre (faltan por computar las fiestas navideñas y las de Sant Antoni), 859.000 euros, mientras que las demás empresas audiovisuales se quejan de que ya ni las llaman. Según cálculos ofrecidos por Raúl Díaz, edil de Fiestas en el anterior mandato, lo máximo que llegó a facturar una empresa durante su época fueron cerca de 200.000 euros (180.000 según Joan Torres, de El Pi), es decir, cuatro veces menos que Sonitec en tres años durante el actual mandato.

Tur, visiblemente nervioso, defendió haber contratado a dedo durante tres años y medio porque eso «ha permitido mejorar el ambiente del pueblo». «Con ustedes —señaló al PSOE y a Reinicia— era un pueblo más triste», una afirmación que provocó la hilaridad de algunos de los presentes entre el público. Tur siguió defendiéndose, pero no refutando que concediera a dedo la inmensa mayoría de los trabajos de sonido y fiestas a Sonitec, sino alegando que ahora las fiestas de Navidad duran cinco semanas y que se han llegado a congregar 8.000 personas en un evento.

«Se hicieron las cosas igual, repito, igual que mis antecesores, igual. No es la forma correcta, pero en la anterior legislatura sabíais [en referencia a la oposición] que no ese no era el procedimiento correcto». En modo ‘y tú mas’, habló de «un festival de 60.000 euros dado a dedo y con facturas con reparos» durante la época en la que el alcalde era el socialista Pep Tur.

Y tal como explicó hace semanas a este periódico la edil de Contrataciones, María García, Miguel Tur recordó que llevan desde 2020 buscando «soluciones» para obtener un contrato abierto «que englobe fiestas, deportes y turismo, cultura». No obstante, Tur no respondió a la pregunta formulada por la oposición de por qué fragmentó servicios, de modo que su importe no superara el de los contratos menores, ni por qué no solicitó otros presupuestos en el caso de contratos menores, para lo cual no era necesario esperar a que se redacte el pliego de contratos abiertos.

223 euros más para Ucrania

El edil de Fiestas quiso «aclarar» que no era cierto que los gastos del festival ‘12 horas por Ucrania’ superaran lo recaudado, ya que el escenario sirvió al día siguiente, el 10 de abril de 2022, para una fiesta de «cumpleaños» infantil. «Los beneficios, por tanto, fueron mucho mayores que los gastos». Olvidó decir Miguel Tur que los gastos de ese escenario ascendieron a 3.862,32 euros, y que en este caso se fragmentó nuevamente el servicio, pues Vicente Escandell facturó 5.898,75 euros por el equipo de sonido sólo para el concierto para Ucrania. Aunque el uso del escenario para el concierto fue por 12 horas, si se dividiera en dos esa factura del escenario (a nombre de Sonitec, no por Escandell, otro ejemplo de fragmentación), el coste por un día sería de 1.931,16 euros, que sumados al gasto del sonido (a nombre de Escandell) da 7.829,91 euros. En aquel concierto se recaudó 8.053.66 euros, según la Asociación Nuestra Ucrania, es decir, sólo 223,75 euros más. Tur cree que eso supone que «los beneficios fueron mucho mayores que los gastos».

El portavoz de PSOE-Reinicia, Antonio Lorenzo, señaló en el pleno que la primera vez que Miguel Tur mintió fue cuando en el pasado pleno de marzo dijo que Sonitec había facturado 400.000 euros, pues luego se demostró que era más del doble. Según Lorenzo, «han quedado patentes las formas poco transparentes a la hora de contratar servicios por parte de Fiestas», que Tur ni siquiera disimuló durante el pleno al escudarse en que el PSOE «había hecho lo mismo».

Acabada la sesión, Lorenzo exigió «la dimisión del regidor de Fiestas por el escándalo sin precedentes de fraccionamiento de facturas y la adjudicación irregular por casi un millón de euros a una empresa vinculada al Partido Popular». «Amiguismo y clientelismo», resumió la manera de obrar de Tur, que actuó «con el beneplácito del alcalde». «Ha sido partícipe de la forma de proceder del edil de Fiestas», dijo al alcalde. «Consideramos que [Miguel Tur] no debe seguir un minuto más en su puesto. Y el alcalde, partícipe en silencio de todo esto, debería también considerar si debe seguir». Porque, insistió. «lo ocurrido es extraordinariamente grave, un escándalo sin precedentes en este ayuntamiento, que ha adjudicado de forma irregular y continuada un millón de euros a una empresa del entorno del PP». Eso, espetó a Serra, «le obliga a depurar responsabilidades en este Consistorio, empezando por usted». «¿Responsabilidades? Pídanlas para todos», fue la respuesta del alcalde.

Evasión de la ley

Los socialistas subrayaron que Miguel Tur adjudicó, indistintamente, la mayoría de servicios a una empresa y al particular que es su administrador único: «Usan la figura del autónomo y de la sociedad mercantil para crear una ilusión de facturación real», explicó Lorenzo, que acusó al titular de Fiestas de «fragmentación de servicios [para que no fueran contratos mayores, por más de 15.000 euros más IVA], de evasión de la ley de contratos y de su incumplimiento flagrante». Tur no lo desmintió.

Lorenzo también le recordó que nunca pidió ofertas a otros empresarios, así como el voluminoso paquete de informes de Intervención por omisión de la fiscalización de las facturas: 728.000 euros en un solo año. «¿Qué tienen que decir de los informes de omisión, por qué se beneficia a ese empresario vinculado al PP [Vicente Escandell]?, ¿se han dado la mismas posibilidades a otras empresas?».

El alcalde, al término del pleno, aportó los datos de 24 facturas con reparo de la concejalía de Fiestas de los tiempos del mandato de PSOE-Reinicia. Ascienden, en cuatro años, a 449.000 euros, 279.000 euros menos que los que detectó el Interventor de Sant Antoni en 90 facturas emitidas durante 12 meses del actual gobierno (entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022).

El portavoz socialista dijo estar de acuerdo con Tur en que la gestión de este Ayuntamiento es compleja: «Siempre hay reparos. Pero hay una gran diferencia respecto a lo de ahora, que se ha convertido en algo habitual. Ha usado este método con una cifras muy elevadas. Al final habrá gastado en esa empresa más de un millón. Es su modo operar». Esa empresa «de una persona vinculada a los populares [de los que fue apoderado en las pasadas elecciones] y con los que celebra eventos en el salón de actos del PP», en referencia al Gala Night, que forma parte de una sociedad de la familia de Escandell. Lorenzo anunció que trasladarán este caso «a las autoridades competentes, tendrán que dar muchas explicaciones».

«Posible malversación»

Desde Unidas-Podemos, Angie Roselló habló de la «opacidad» del equipo de Gobierno y del «modo de operar del PP», que tiene «preferencia por una empresa en particular» y se salta la legislación relativa a contrataciones: «Solicitamos que el PP asuma la responsabilidad política que toca. La ciudadanía no debe pagar ni debe seguir pagando por la posible malversación en esta legislatura desde Fiestas», señaló Roselló, que planteó ocho preguntas al alcalde y a Tur que, a su juicio, no fueron respondidas: Sonitec se anuncia como empresa de sonido, ¿por qué se la contrató para otros servicios, como la seguridad?; ¿se pidió presupuestos a otras empresas?; el edil de Fiestas dijo que Sonitec ofrece un servicio integral, ¿se refiere a que hace el trabajo al que se dedica ese concejal? ; ¿por qué esperó el alcalde a los últimos días del año para pagar miles de euros [223.000 euros] a Sonitec?; ¿por qué no han escuchado a Intervención?; ¿por qué costó más organizar el evento de Ucrania que lo recaudado?; si celebran tantos eventos ahora, ¿por qué no compran el equipo necesario en vez de alquilarlo a Sonitec?; ¿qué referencia tiene el edil de Fiestas para saber que las tarifas de Sonitec son acordes a los precios de mercado?

Por alusiones, el anterior edil de Fiestas, Raúl Díaz, aseguró que era cierto que en su época no se trabajaba igual: «No, porque se hacían expedientes en mi mandato. Nunca se habían hecho tantos contratos en la vida como entonces». Díaz reconoció que había reparos (los que luego le echó en cara el alcalde): «Pero había expedientes y se pedían presupuestos». A su juicio, el actual responsable de Fiestas, en vez de hacer contratos y pedir varios presupuestos adjudica servicios «a telefonazo y a facturazo, y un millón para usted».

Joan Torres, de El Pi, cree que Fiestas «esquivó la ley» para adjudicar servicios por menos de 15.000 euros, muchas veces fragmentando servicios. El concejal incluso preguntó al interventor, presente en el pleno, si existe la norma interna de solicitar otros presupuestos cuando el gasto supone más de 5.000 euros: el interventor respondió afirmativamente. De ahí las 90 facturas a las que, en un solo año, puso reparos por omisión de la fiscalización previa: «No se hacían contratos. Mediante ‘telefonadas’, se cargaban los trabajos. Eso quiere decir que se incurría en un posible delito». Recordó, en ese sentido, que en el departamento que dirigió, el de Obras Públicas, se demostró que, «con licitaciones, los precios bajan drásticamente, al haber concurrencia competitiva. Entre un 30% y un 35% de reducción de costes». Según sus cálculos, ese millón de euros adjudicados a Sonitec podrían haber quedado reducidos a «600.000 o menos euros».

Torres señaló que le gustaría saber qué opina de todo esto el presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, el del Consell, Vicent Marí, y la candidata del PP al Govern, Marga Prohems, y si estos estarían de acuerdo en exportar a sus instituciones el modelo de Sant Antoni: «No tengo dudas de que el PP debería debe tomar cartas en el asunto, el insular y el balear».