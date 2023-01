Sant Antoni admite que no pidió otros presupuestos a otras empresas antes de contratar a Sonitec

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni reconoce que, «en general», el departamento de Fiestas «no ha pedido varios presupuestos» a la hora de contratar servicios para «eventos audiovisuales» en este mandato, que comenzó en el verano de 2019. En su inmensa mayoría, esos servicios han sido adjudicados, sin contrato ni licitación, a la empresa Sonitec o a nombre de su propietario, Vicente Escandell. Sonitec y Escandell han facturado al menos 859.500 euros desde 2019 hasta septiembre de 2022, una cantidad que probablemente superará el millón de euros una vez se tramiten las facturas correspondientes a las actuales fiestas navideñas, en las que esa empresa ha vuelto a recibir sustanciosos encargos.

Este reconocimiento es consecuencia de una pregunta formulada el pasado 21 de diciembre por este diario al Consistorio: ¿Para cada evento asignado a Sonitec o a Vicente Escandell por los que luego se pasó factura, se llegaron a pedir previamente, desde la concejalía correspondiente, varios presupuestos de otras empresas en el caso de los servicios que suponían un coste superior a 5.000 euros? La respuesta es que, «en general», no. En el portal de transparencia de Sant Antoni sólo aparece un contrato menor (por menos de 15.000 euros sin IVA) encargado en este mandato a Sonitec, empresa que, hasta hace cuatro meses, pasó al Ayuntamiento 141 facturas para el cobro de sus servicios. El Ayuntamiento ni siquiera llegó a licitar aquellos trabajos que excedían los contratos menores (más de 15.000 euros), sólo tres de esos 141 realizados en los últimos tres años. Pese a corresponder al mismo evento, muchos servicios aparecen fragmentados, de manera que no superan la cantidad estipulada para los contratos menores.

El Consistorio justifica haber obrado de esa manera por «la celeridad en la contratación de este tipo de servicios», si bien se trata de actos tan previsibles como las fiestas de Sant Bartomeu. Una portavoz del equipo de Gobierno añadió, como justificación, que «durante este mandato se ha seguido el mismo procedimiento que años anteriores en la contratación de eventos audiovisuales» y que, «por primera vez, se está trabajando para regular esta situación con la elaboración de unos pliegos para la contratación abierta de estos servicios». Se refiere a lo que ya anunció la edil de Contratación, María García, a este diario cuando se le preguntó por qué el departamento de Fiestas fragmentó tanto los contratos de determinados eventos: «Cuando entramos ya vimos esa problemática, de manera que desde finales de 2020 se está trabajando en [crear] un contrato abierto, que comprenda todos los servicios que conlleva cualquier tipo de evento».

«No hay celeridad cuando se sabe de antemano y desde hace tiempo los eventos, que están perfectamente datados: fiestas de Navidad, de Sant Antoni, de Sant Bartomeu y de cada pueblo. Es gravísimo»

Joan Torres, edil de El Pi y primer teniente de alcalde hasta que el alcalde le cesó hace un mes, considera que «es gravísimo» que el Ayuntamiento admita que concedió servicios sin solicitar presupuestos a al menos un par de empresas más: «La ley de contrataciones es clara y, de hecho, el interventor de Sant Antoni pide, a partir de servicios que cuesten más de 5.000 euros, varios presupuestos más», tal como ocurría en el departamento de Obras, que él dirigía. También critica que el Consistorio alegue que había prisa para contratar esos servicios: «No hay celeridad cuando se sabe de antemano y desde hace tiempo los eventos, que están perfectamente datados: fiestas de Navidad, de Sant Antoni, de Sant Bartomeu y de cada pueblo. Es gravísimo que no hayan hecho los deberes en estos tres años y medio». Considera, en ese sentido, «una broma de mal gusto que el PP diga que no ha habido tiempo para hacer esa licitación. No, no se ha hecho porque no se ha querido. Tiempo ha habido de sobra».

A su juicio, «no se han hecho contratos [con Sonitec ni con Vicente Escandell] porque no han querido pedir más presupuestos» a otras empresas. «En realidad es que no han querido hacer esa licitación», que «es relativamente sencilla», subraya. Lo ocurrido «pone en evidencia que el PP de Sant Antoni mantiene su ADN de dar las cosas a dedo», algo de lo que culpa al alcalde, Marcos Serra: «Está encima de la pirámide de este asunto. Ha sido y es consciente de que esto se ha hecho así, esquivando o entorpeciendo la ley de contratos de las entidades locales. Encomendar a dedo ese volumen de dinero a una sola empresa es muy grave».

«Es la prueba de que se están dando los contratos a Sonitec sin saber que esa sociedad da el mejor servicio en relación a la calidad/precio, pues no han preguntado a otras empresas»

Para Fernando Gómez, portavoz de Unidas Podemos en el Consistorio, también es «gravísimo» que el actual equipo de Gobierno reconozca que obvió pedir presupuestos a otras empresas para otorgar la prestación de determinados servicios audiovisuales: «Es la prueba de que se están dando los contratos a Sonitec sin saber que esa sociedad da el mejor servicio en relación a la calidad/precio, pues no han preguntado a otras empresas. Lo que parece es que ya tenían en mente dar los contratos a esa empresa, vistos los hechos. Y lo han hecho de forma descarada». Gómez ya detectó, en la documentación que Sant Antoni le remitió hace unos días, «que no hay ninguna prueba de que se hayan pedido presupuestos a varias empresas y se haya elegido a la que ofrecía el mejor servicio calidad/precio».

«Hay empresas que están muy cabreadas porque casi no les han llamado en todo el mandato ni para cubrir un evento deportivo pequeño, ni para colocar dos altavoces y un micro y poner música»

«Hay empresas muy cabreadas porque no las llaman»

El PSOE presentará hoy una solicitud para debatir en un pleno extraordinario la facturación de 859.000 euros, de momento, a Sonitec por servicios audiovisuales desde el año 2019: «Queremos que el edil de Fiestas, Miguel Tur, y el alcalde, Marcos Serra, expliquen por qué han procedido así este mandato», anunció Antonio Lorenzo Bustamante, candidato socialista a la alcaldía en las elecciones de mayo de 2023. «A veces, el día a día del Ayuntamiento obliga a hacer contrataciones rápidas porque surge un problema o hay un evento inesperado. Pero otra cosa es que en cuatro años no hayan sido capaces de formalizar un contrato grande para este tipo de temas, que contemplan gastos brutales durante esta legislatura. Han hecho muchas fiestas. Podrían haber dado prioridad a ese contrato», según Lorenzo, que critica que se «focalizaran» las adjudicaciones en una sola empresa: «Hay otras en Sant Antoni que podrían hacer ese mismo servicio. He hablado con algunas que están muy cabreadas y que han agradecido que este tema saliese a la luz porque casi no les han llamado en todo el mandato ni para cubrir un evento deportivo pequeño, ni para colocar dos altavoces y un micro y poner música. Se escudan en que es una empresa más profesional, responde mejor, tiene mejores equipos… Pero si diversificas empresas, estas crecen. Hay que intentar repartir el dinero lo mejor posible».

Respecto a la excusa de la celeridad, Lorenzo apunta a «la incapacidad del departamento de Fiestas de hacer un trabajo de gestión, de prever, de programar. Hay fiestas que son anuales, como la Navidad o Sant Bartomeu, que se pueden prever con tiempo. En ese tipo de departamentos se pueden prever los gastos casi en un 90%. No vale como excusa».