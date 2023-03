Sonitec ya ha facturado un millón de euros a Sant Antoni en el actual mandato

Entre el 15 de junio de 2019 y el pasado mes de febrero, Sonitec Ibiza Eventos SL y su administrador único, Vicente Escandell, facturaron al Consistorio de Sant Antoni un total de 1.045.035 euros. Ese es el resultado de sumar las facturas del último trimestre (que acaba de conocer este diario) con el montante que se conocía hasta finales del pasado año, cuando la cantidad alcanzaba los 859.500 euros. Esa cifra supone multiplicar por 10 la que, aproximadamente, facturó ese empresario (con familia muy vinculada históricamente al PP y amigo de la infancia del edil de Fiestas, Miguel Tur) en el anterior mandato (según este último dio a entender en un pleno).

Los nuevos datos de facturación de Sonitec y Escandell incluyen los actos en los que ambos prestaron servicio tanto durante las pasadas navidades como en varios festejos que tuvieron lugar a comienzos del actual año, 2023, por ejemplo en las pasadas fiestas de Corona y en el concurso mundial de arroz de matanzas. En total, en ese trimestre facturaron 185.535 euros a Sant Antoni, de manera que la cifra total de los eventos y servicios adjudicados (muchos de ellos a dedo) a esa sociedad limitada ya superan el millón de euros en el actual mandato de Marcos Serra como alcalde de la localidad.

Estos datos demuestran, según el edil de PSOE-Reinicia y candidato a la alcaldía Antonio Lorenzo (a quien el Ayuntamiento ha puesto todo tipo de dificultades para acceder a ellos), «que sigue habiendo un claro trato de favor hacia Sonitec» por parte del concejal de Fiestas de Sant Antoni. «Es escandaloso que en cuatro años se hayan adjudicado, mayoritariamente a dedo, tantos trabajos a una empresa tan vinculada al PP. Intentaremos desenmascarar a Miguel Tur y al alcalde, que es su cómplice y le protege, como hizo en su momento con el edil Xico Cardona», añade. Cardona, finalmente, dimitió.

En total y sólo en extras («no presupuestados»), Sonitec y su propietario han solicitado cobrar al Consistorio un total de 39.265 euros

Facturas de Sonitec y Escandell

De esa cantidad de los últimos tres meses, 53.904 euros fueron facturados por Sonitec por siete servicios, incluidos el alquiler de «baños remolque» y diversos «extras de Navidad no presupuestados» (cuyo solicitante fue el propio concejal Miquel Tur) por valor de 14.640 euros.

Los otros 131.630 euros aparecen a nombre de Vicente Escandell. Es una práctica habitual de este empresario dividir las facturaciones (en ocasiones para un mismo evento) entre su persona (como autónomo) y su sociedad limitada. De hecho, en Navidad aparecen facturas a nombre de Sonitec por la sonorización de calles (por 7.683 euros), los mencionados «extras» o el «escenario homologado» (10.285 euros), mientras que al de Escandell están las de una docena de actos celebrados durante esas fiestas, en las que también cobra por tres extras (uno de la cabalgata, otro relativo a cuatro días de diciembre y uno de enero, y un tercero sin concretar) alrededor de 16.000 euros. En total y sólo en extras («no presupuestados»), Sonitec y su propietario han solicitado cobrar al Consistorio un total de 39.265 euros. Es decir, una cuarta parte de los costes navideños fueron extras.

Los 11.046 euros corresponden a la suma de dos facturas, no a una sola: una tiene un valor de 4.452 euros y es por el «alquiler de los baños móviles», y otra asciende a 6.594 euros por «alquiler equipos de iluminación»

Algunas facturas llaman poderosamente la atención, por ejemplo las relativas al concurso mundial de arroz de matanzas. En el pasado pleno, y a preguntas de Unidas Podemos sobre qué empresa logró ese contrato, el edil Miguel Tur respondió que se adjudicó a Sonitec por 11.046 euros, «por ser el presupuesto más barato, un 50% por debajo del más caro». Si bien fue un paso cualitativo (hasta el momento el Ayuntamiento defendía que no era necesario pedir presupuestos a otras empresas, pero el aviso del interventor, a raíz de los artículos publicados por este diario, de que no admitiría más facturas de Sonitec si no se cumplía la ley de contratos, surtió efecto), es curioso comprobar que esa cantidad (11.046 euros) corresponde a la suma de dos facturas, no a una sola: una tiene un valor de 4.452 euros y es por el «alquiler de los baños móviles», y otra asciende a 6.594 euros por «alquiler equipos de iluminación»: total, 11.046 euros, la misma cantidad que dijo Tur en el pleno. El socialista Antonio Lorenzo considera que «se trata de una artimaña para que Sonitec se lleve la mayoría de los contratos».

Uno de los presupuestos entregados por otra empresa para participar en esa adjudicación del concurso de arroz de matanzas superaba por muy pocos euros esa cantidad (sin IVA). Según su propietario, se le solicitó un presupuesto de sonido e iluminación para tres localizaciones y dos escenarios. En ningún momento se le pidieron baños móviles. El presupuesto de esta empresa (sin baños) sí suponía «más del 50%» que la oferta de Sonitec para el alquiler de equipos de sonido para el concurso. Pero Tur, en su intervención en la pasada sesión plenaria, sumó ambos conceptos y aparentó que hablaba de un solo contrato.