«Se intenta que un ensayo clínico en lugar de llevar cinco años, lleve dos»

Ibiza ha acogido por primera vez el congreso de Diseños Adaptativos para Ensayos Clínicos y Testeo Múltiple entre los días 25 y 26 de abril, en el hotel Algarb de Platja d’en Bossa. Se trata de una reunión anual del grupo formado por investigadores e investigadoras de la Sociedad Internacional de Biometría que trabajan en Alemania, Austria y Suiza. Entre ellos se encuentra la ibicenca Marta Bofill Roig, investigadora postdoctoral que actualmente trabaja en la Universidad de Medicina de Viena. Su investigación se centra en métodos y software para ensayos clínicos con múltiples criterios de valoración y ensayos con plataformas adaptativas. Bofill es la vicepresidenta del congreso y este es el motivo principal por el que el encuentro, tras haber recorrido quince ciudades centroeuropeas en sus diferentes ediciones, aterriza este año en la isla.

¿Cómo ha conseguido traer el congreso a Ibiza?

Cada año se busca a una persona que se encargue de organizar la siguiente edición del congreso y esto permite cambiar la localización. Ahora estoy de vicepresidenta y por ello me tocaba encargarme de buscar a alguien para que lo organice, u organizarlo yo misma. Como se trata de un congreso que no es muy grande, en comparación con otros que se podrían hacer aquí, me animé y aquí estamos.

¿Qué temas se han tratado?

El congreso es sobre ensayos clínicos. Creo que con el covid-19 la gente escuchó mucho de este tema. Los ensayos clínicos estudian la eficacia de un nuevo tratamiento versus un control (el tratamiento estándar). Normalmente en este tipo de congresos se trabajan estudios adaptativos, que intentan añadir algún tipo de herramienta que permita modificar el estudio según vayan los resultados. Por ejemplo, en el caso del covid-19, si se daban cuenta de que el tratamiento funcionaba bien, esto permitía pararlo antes, y no tener un estudio tan largo. Otra opción también sería modificar el tamaño de la muestra, es decir, reducir el número de pacientes que recibirán un tratamiento que no funciona, o un tratamiento que funciona y, entonces hacer al revés, añadir más pacientes. Este tipo de modificaciones necesitan una metodología específica y lleva tiempo.

¿Cuánto tiempo?

Un ensayo clínico puede tardar muchos años, entre todo el seguimiento, que se evalúa en diferentes momentos, y se evalúa teniendo en cuenta la eficacia, la seguridad... Se miran muchas cosas y puede ser un proceso muy largo. En las últimas décadas se han intentado hacer ensayos que sean más rápidos, en el sentido de que se pueda obtener la misma información pero de una manera más eficiente, que se utilicen menos recursos. Recursos significa o bien menos pacientes, o bien menos tiempo hasta que el nuevo tratamiento pueda llegar al público general. Se intenta, por ejemplo, que el proceso en lugar de llevar cinco años, lleve dos.

Marta Bofill, durante la entrevista / Toni Escobar

¿Esto es lo que se ha tratado aquí?

Básicamente, cuando haces este tipo de modificaciones tienes que asegurar que los resultados son válidos y que si dices que el tratamiento funciona, que funcione. Si tú haces modificaciones y acortas el tiempo, puede pasar que, como tienes menos información que si hubieras agotado los cinco años, tomes unas decisiones que no son las correctas. En este congreso investigamos metodologías estadísticas que permitan hacer esto y que, a la vez, sea igual de válido y los resultados tengan la misma robustez en comparación a los que saldrían con más tiempo.

¿Se ha hablado de ensayos clínicos para una patología concreta?

No, es general. Hace unos años había mucha cosa de covid-19 y ahora ha habido mucho de todo. Por ejemplo, en oncología creo que hay ensayos que son muchas veces más pioneros, porque tal vez se estudia más y hay ensayos con técnicas más avanzadas e igual hay otras áreas en las que no se utiliza tanto este tipo de diseños. Un tema son estas modificaciones y otro tema es el testeo múltiple, que es, por ejemplo, si evalúas diferentes indicadores para los pacientes, para lo que también necesitas unas técnicas concretas.

Pongamos que hay dos pacientes con la misma enfermedad pero hay formas diferentes de tratarlos ¿esto serían los testeos múltiples?

Puedes encontrarte esta problemática en diferentes ámbitos. Por ejemplo, uno sería en un ensayo en el que para evaluar nuevos tratamientos más rápido, consideras tres tratamientos nuevos y un control, que es el tratamiento estándar. Como hay muchas comparaciones entre los diferentes tratamientos y el control, tienes que utilizar una técnica específica. En los ensayos clínicos se compara cómo de bien funcionaría un tratamiento nuevo, en comparación con el estándar, que es el que daría un médico si vas al hospital. El nuevo se aprobaría si se demuestra que es mejor que el que se ha usado hasta ahora.

¿Cómo se aplica la estadística a los ensayos clínicos?

Tanto en este congreso como en mi trabajo hay dos partes. Una sería el cómo diseñar el estudio, en la que aparecen preguntas del estilo: ¿cuántos participantes necesitaría para poder concluir que un tratamiento es eficaz, en comparación con otro? Si haces la comparación con una persona y otra, no es suficiente, porque podría responder el azar. Necesitas un número mínimo de personas, esto es el diseño. La otra parte sería el análisis. Cuando ya tienes los datos recogidos, son los métodos que necesitas para analizar y hacer la comparación.

¿Cómo ha sido traer el congreso a la isla?

Siempre he pensado que me hacía ilusión traer un congreso a Ibiza, porque soy de aquí pero estudié en Barcelona y llevo muchos años fuera. Vengo mucho porque sigo teniendo aquí a la familia. Me hacía ilusión hacerlo en la isla porque en Barcelona pasan más cosas, hay más congresos... Es más común. Ibiza se conoce mucho por la parte de fiestas y demás y, claro, tiene otra parte. Me apetecía romper esa imagen, y la verdad es que muy bien, porque el Ayuntamiento nos ofreció la visita guiada por Dalt Vila y eso sorprende mucho porque es muy espectacular.

Ha estudiado en Ibiza, luego en Barcelona y de allí a Viena. ¿Qué ha supuesto dar esos pasos?

Si me hubieran dicho hace unos años que iba a acabar en Viena, no sé que hubiera pensado la Marta que estaba en el instituto. Ha sido poco a poco... Primero fui a Barcelona y estuve allí muchos años. Hice la carrera, el máster y el doctorado... Y quise seguir en la universidad, pero no es muy sencillo conseguir una plaza después de la beca que tenía para el doctorado. Me salió una opción muy buena de ir a Viena por unos años, con un proyecto europeo que me daba también muchas opciones. Ya había estado allí unos meses por una colaboración, entonces dije que sí. En España podría haber encontrado algo pero era un poco más complicado y, de cara a volver y encontrar una plaza fija en la universidad, creía que en ese momento era lo mejor. Después de casi cuatro años, en septiembre vuelvo a Barcelona porque conseguí una plaza de estadística e investigación operativa, en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Como mujer, ¿se ha encontrado con dificultades para llegar hasta aquí?

En todos los pasitos que he ido dando, no considero haber tenido muchas, pero en el área en la que estoy las mujeres son minoritarias. Depende un poco del país y del área, pero en este congreso la mayoría es masculina.

¿Cómo anima a las chicas interesadas en las matemáticas a que se decanten por ellas?

Está bastante estudiado que las mujeres tendemos a ir hacia áreas en las que somos más aplicadas o donde vemos un mayor impacto social de lo que hacemos. Creo que matemáticas y estadística tienen mucho de esto. En el congreso ya se ve, es estadística y es lo que yo hago. No tengo formación médica pero conozco un poco la problemática para entender qué tengo que hacer. Yo creo que matemáticas y estadística, a pesar de que la carrera es más teórica, o menos aplicada, a no ser por algunas asignaturas... Puedes encontrar salidas. Si a una chica le gusta una cosa que es teórica, también la animaría. Creo que poco a poco está cambiando la situación. Yo siempre he tenido mucho apoyo, tanto de profesores como profesoras, en todas mis etapas. En Ibiza, en la universidad y ahora en Viena, siempre he tenido la suerte de tener modelos a seguir y gente que me ha ayudado mucho. Creo que es vital colaborar, y por eso también son muy importantes este tipo de congresos y encontrar tu grupo y trabajar en equipo.