Can Misses atiende casi 8.000 consultas de Oncología, un 1,5% más que el año anterior

El servicio de Oncología del Hospital Can Misses atendió el año pasado cerca de 8.000 consultas, un total de 7.975. Se trata de la cifra más elevada registrada desde el año 2021, justo después del confinamiento por el covid, que fue el año en el que, hasta el momento, se ha alcanzado la cifra más alta de citas con pacientes oncológicos, según la memoria del servicio.

Esas cerca de 8.000 citas suponen un 1,5% más que el año anterior, 2022, cuando los especialistas del servicio atendieron 7.856 visitas. Hay que destacar que en estos dos años el servicio ha estado atendido no sólo por los profesionales del Hospital Can Misses sino también por los especialistas desplazados de hospitales públicos de Mallorca. Una situación que, por el momento, se mantiene. Especialistas del hospital de referencia de Son Espases continúan visitando a pacientes de las Pitiusas, aunque se han reducido los desplazamientos debido a las contrataciones efectuadas en los últimos meses. Además, algunos de los oncólogos que vienen regularmente a Can Misses son especialistas en tipos muy concretos de tumores, subtipos, indican desde la gerencia, por lo que seguirán visitando a los pacientes con estas dolencias tan concretas.

153 Citas atendidas cada semana el año pasado El servicio de Oncología del Hospital Can Misses atendió el año pasado una media de 153 consultas externas cada semana, una cifra muy similar a la del año anterior, cuando ésta fue de 151.

417 Primeras consultas en el servicio La práctica totalidad de las citas atendidas por los especialistas en cáncer (94,8%) fueron citas consecutivas, es decir, segundas y de revisión. El resto, un total de 417, fueron primeras visitas.

-3,2% De actividad en consultas que el año con más citas El número de consultas atendidas en el servicio de Oncología el año pasado fue un 1,5% mayor que en 2022. Sin embargo, la actividad se redujo un 3,2% respecto a 2021, el año en que más citas se han atendido hasta el momento.

En los últimos cinco años, el número de consultas atendidas en el servicio ha oscilado entre las 7.491 de 2020, el año del confinamiento, cuando se dio la cifra más baja, a las más de 8.200 del año siguiente, 2021, muestra el histórico de la memoria de Oncología. La inmensa mayoría de las citas atendidas eran segundas consultas, o sucesivas: el 94,8% (un total de 7.558). Así, el año pasado en Can Misses los facultativos de este servicio realizaron 417 primeras consultas, es decir, vieron por primera vez a pacientes con una sospecha de tener un cáncer. La proporción entre primeras citas y segundas o sucesivas es prácticamente la misma en estos dos años. En 2022, las consultas iniciales apenas supusieron tres décimas menos que el año pasado. La comparación, en números totales, supone que mientras las visitas atendidas aumentaron un 1,5%, las primeras visitas se redujeron un 5,8% y las segundas y sucesivas un 2%.

Los datos de actividad de Oncología señalan que los médicos del servicio atendieron cada semana a 153 pacientes en las consultas. A esta actividad, sin embargo, hay que sumar las asistencias a los pacientes de Oncología ingresados en Medicina Interna así como los tratamientos aplicados en el hospital de día oncológico.

Las consultas de radioterapia están excluidas de estas cifras, ya que se trata de un servicio diferente, aunque los tratamientos se determinan de forma consensuada y los profesionales de radioterapia están integrados en el comité de tumores.

En estos momentos, la plantilla del servicio de Oncología del hospital público de Ibiza está completa, con cinco especialistas contratados, aunque uno de ellos lleva un tiempo de baja médica. La gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera da por zanjada, con las últimas contrataciones, la larga crisis del servicio, que llegó a quedarse con un único especialista en una plantilla de cinco, situación que derivó en protestas y manifestaciones de los pacientes.

La búsqueda de oncólogos para Can Misses continúa a pesar de tener la plantilla completa

La plantilla de Oncología del Hospital Can Misses, integrada por cinco especialistas, está completa. A pesar de esto, la búsqueda de oncólogos no se ha parado. El Área de Salud quiere tener más facultativos de los que figuran sobre el papel para evitar situaciones como la de los últimos dos años. De momento buscan un sexto oncólogo, pero no descartan ir a por el séptimo.