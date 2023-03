En 90 minutos y con el interventor y la edil de Transparencia delante

El edil Antonio Lorenzo, de PSOE-Reinicia y candidato a la alcaldía de Sant Antoni, solicitó hace mes y medio, en enero, información sobre la facturación de Sonitec, pero sólo se le dio acceso la pasada semana y en unas condiciones muy precarias. El alcalde, Marcos Serra, únicamente le concedió hora y media (de 12 a 13.30 horas) para estudiar la ingente documentación, que ni siquiera estaba ordenada y que, además, incluía años (2009 y 2015) que no había pedido: «Es una vergüenza lo que han hecho con la oposición para no poder fiscalizar lo que están haciendo con esta empresa», en referencia a Sonitec, critica Lorenzo. «Me han dado autorización para ver la documentación en el ordenador que el interventor tiene en su despacho, y con él y la concejala Eva Prats, responsable de Hacienda y Transparencia, delante».

En el despacho, le abrieron el programa Gestiona con todos los expedientes: «Son muchísimos. No crearon uno específico de lo que pedí porque dicen que da mucho trabajo a los funcionarios del departamento. No están dispuestos a ordenar la información que queremos porque dicen que tienen mucho lío». La información solicitada era muy concreta: facturas a Sonitec hasta el día de hoy desde agosto de 2022, además de las de 2019 y 2020. «Me abrieron casi una treintena de expedientes, con un montón de expedientes relacionados dentro de ellos. Había decenas y decenas de expedientes, desordenados. Giraron el ordenador, me dieron el ratón: ahí lo tienes, me dijeron».

Lorenzo se quejó porque le estaban «poniendo trabas para verlo todo en hora y media. Técnicamente es imposible». Acabado ese tiempo, el alcalde le permite «volver a ver los documentos el primer viernes del mes de abril (día 7)», cuando tendrá otra hora y media, «y luego el tercer viernes de abril», cuando dispondrá de otra hora y media. Lorenzo critica la deriva autoritaria, la «falta de transparencia» y «la opacidad» del alcalde: «No sé por qué tienen que estar el interventor y la edil de Transparencia delante».