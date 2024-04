El PSOE de Ibiza denuncia recortes en los menús a domicilio y Penín afirma que sobraban 5.000

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, afirmó en el pleno municipal de este jueves que no hay solicitantes del servicio de comida a domicilio para personas mayores o con problemas de movilidad, entre otras casuísticas, que no estén siendo atendidos: «A día de hoy no hay ninguna persona en lista de espera». Desde el PSOE le acusan de recortar el dinero destinado a esta prestación, pero Penín asegura que se debía ajustar la oferta y demanda debido a que en anteriores años sobraban menús: «Lo hemos hecho siguiendo las indicaciones de los técnicos del área social y económica».

Es lo que dijo ayer después de que la concejala socialista Carmen Boned (que cuando el PSOE gobernaba en Vila estaba al frente del mismo departamento), criticase la disminución del presupuesto. «Hemos visto que el Ayuntamiento deja de invertir 22.709 euros en este servicio», apuntó Boned, «según hemos visto en la plataforma de contratación del Estado, que publicó la nueva licitación y adjudicación con un contrato de dos años por un importe de 286,890 euros».

«El cuerpo del contrato para dos años en el año 2023 era de 309.599 euros, y ahora, en 2024, 286.890. Los menús anuales en 2019 eran 25.800 y ahora, en 2024, son 21.900», dijo Boned mientras mostraba un gráfico comparativo, al tiempo que recordaba que se trata de un servicio de especial utilidad para gente mayor y que vive sola, o ciudadanos con dificultades para tener acceso a una cesta de la compra o preparar la comida. «Son personas que, gracias a este servicio, pueden desayunar y comer seis días a la semana, de lunes a sábado».

La socialista también se mostró sorprendida porque entre 2019 y el presente año el menú «solo se ha encarecido 55 céntimos» (de los 6 euros diarios a los 6,55 euros), tras un periodo de pandemia e inflación.

Lola Penín explicó que su concejalía ha «reestructurado» el servicio para que sea más «eficiente»: «Al inicio de la legislatura, la entidad que gestionaba el contrato nos informó de que tenían un sobrante de 5.000 menús, dado que la cantidad de los ofertados en el contrato estaba muy por encima de la demanda realizada por Servicios Sociales para las personas en situación de vulnerabilidad». Así, la concejala afirmó que el número anual de menús del anterior contrato era de 25.799, mientras que «la media de menús entregados a domicilio en 2022 y 2023 fue de 19.850». «Además, esto suponía un sobrante de facturación de cerca de 20.000 euros anuales que no se podían reinvertir en Servicios Sociales, iban a parar al remanente municipal».

Este nuevo contrato contempla una media 21.883 menús al año (un máximo de 21.900), «con una previsión de oscilación de unos 2.000 menús anuales con respecto a la media de años anteriores para posibles adversidades o contingencias». Según la concejala del PP, desde el inicio de este año, la media de menús entregados cada mes ha sido de 1.789, por debajo de los previstos en la media mensual del contrato. Así, sostiene que incluso con el nuevo contrato sigue existiendo un cierto margen de menús sobrantes, «pero adecuados a la realidad».

Boned señaló que «la experiencia nos ha enseñado que no se puede ir con los números muy justos». «No sé cómo se está valorando ahora el servicio de comida a domicilio, porque nosotros teníamos una lista de espera muy grande (...) Habrán sacado la goma mágica y habrán borrado. No sé qué ha pasado con estas personas, si es que ya no están o se les ha dejado de atender. También resulta curioso que en 2019 se presentaron tres empresas y ahora solo una. Esto quiere decir que no es una oferta atractiva. El precio por menú que ofrece es irrisorio. ¿Está haciendo controles de calidad?», espetó la concejala socialista en un nuevo turno de intervención. Penín asintió con la cabeza y aseguró que se trata de una dieta equilibrada y sana; así como que esos 22.709 euros a los que hace referencia Boned «han sido reinvertidos en otros programas necesarios para abordar las necesidades sociales de los ciudadanos».

Desde el PSOE recuerdan que este servicio «pionero» lo pusieron ellos en marcha en 2019 y que «se fue ampliando».