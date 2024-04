llama la atención

El elevado número de congresos profesionales que acoge la isla esta semana: de arquitectura técnica (Contart), de nuevas tecnologías (Tech Ibiza Forum), de ensayos clínicos, de música electrónica (Summit), de veterinarios... La mayoría de ellos reúnen en la isla a centenares de profesionales de todo el mundo.

La reacción de Vueling tras perder y destrozar varias maletas de un grupo de estudiantes y profesores del instituto Sa Serra que viajaban a Asturias. Hicieron escala en Bilbao, donde no pudieron recuperar el equipaje porque no lo habían subido al avión. Perdieron la actividad que tenían pagada ese día y, además, cuando les devolvieron parte de las maletas, rotas y con pertenencias perdidas o robadas, no les dieron una solución. A punto de regresar a Ibiza aún no han recuperado el equipaje.

Que Abel Matutes Prats afirme que el cierre de una discoteca o que a un club no le vayan bien las cosas sería una mala noticia para la isla porque pondría en riesgo la posición privilegiada de Ibiza como capital de la música electrónica.