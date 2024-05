Més pide revocar el título de ‘real’ a la Acadèmi de sa Llengo Baléà

Més per Mallorca presentó ayer una proposición no de ley en el Parlament para que la Cámara balear pida a la Casa Real que revoque la concesión del título de ‘Real’ a la Acadèmi de sa Llengo Baléà y exigió que en futuras concesiones y actuaciones relativas a la lengua catalana consulte previamente a la Universitat de les Illes Balears: «La Casa Real causó estupor no solo para dar cobertura a una entidad acientífica y antiacadémica, sino por volver a vulnerar su supuesta neutralidad política».

Los ecosoberanistas quieren que el Parlament ratifique su compromiso con la lengua catalana, propia de Balears, y con las modalidades insulares del catalán, sin perjuicio de la unidad de la lengua, así como dejar claro su «compromiso con la ciencia y el academicismo, y en concreto con los estudios filológicos y lingüísticos serios», y rechace «las teorías acientíficas que perjudican el interés general de la ciudadanía y el progreso de la humanidad».

Desde Més se mostraron sorprendidos de que la Casa Real haya otorgado el título de ‘Real’ a una asociación que «a pesar de su nombre no tiene nada de academia (para empezar, no cumple con el requisito de doctorado para sus miembros) ni de científico, sino que propugna el secesionismo lingüístico para el conjunto de las Illes Balears».

Suscríbete para seguir leyendo