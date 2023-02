Marcos Serra «se aprovecha» de la enfermedad de un edil del PSOE

Simón Planells, portavoz de PSOE-Reinicia, pidió al iniciar la sesión que, dado que el edil de su grupo Antonio Mancebo no podía asistir al pleno ni siquiera por videoconferencia al estar hospitalizado, «por razones aritméticas» un concejal del PP no votara cuando la oposición no tuviera la mayoría. Se trata, recordó, de «una regla no escrita» que se da en casos «de fuerza mayor», como este: Mancebo lleva en Can Misses desde el 7 de febrero.Pero el alcalde la rompió. Dijo que en «temas políticos» su grupo cedería un voto: «Pero hay cuestiones imprescindibles para el gobierno del Consistorio. Estoy por encima de mi partido, estoy ante todo por Sant Antoni y sus intereses». Y avisó: «Sobre la marcha decidiré».

El punto crucial fue la votación de 19 líneas de créditos extraordinarios a cargo de los remanentes. En media docena de casos en los que Serra consideró que se trataba de «asuntos políticos», el PP cedió el voto de una concejal (Maria Ribas, que lo hizo con la oposición) y el equipo de gobierno perdió esas votaciones; en otra media docena de casos, PSOE-Reinicia votó a favor por considerar que eran asuntos esenciales para el municipio; y en otra media docena, el alcalde hizo valer, en una segunda votación, su voto de calidad y sacó adelante esos créditos. Planells dijo que el PP se había saltado así «una ley no escrita, de carácter ético y moral, de respeto a las mayorías. Si logran aprobar algo será porque el equipo de gobierno se aprovecha de la enfermedad de un edil». Fernando Gómez, edil de Unidas Podemos fue más duro: «Lo hacen por venganza, se aprovechan de la enfermedad de un concejal». Pero el alcalde se autoexcusó: «La política está para beneficiar a los ciudadanos. No me hable de normas no escritas. Quien ha perdido la ética y la moral ha sido la oposición por votar en contra de ciertos temas y bloquear la acción de gobierno».