El Partido Popular (PP) ha arremetido esta mañana, según cuentan en una nota de prensa, contra la gestión en movilidad de Ruiz y Morrás en Vila. Una gestión que, según el concejal Ignacio García, "está basada exclusivamente en la eliminación masiva de aparcamientos en la ciudad sin alternativa alguna".

El PP indica en el comunicado que, en campaña prometieron la creación de 1.600 plazas subterráneas a precio asequible "y no es que no hayan hecho ni una, es que han eliminado cientos", cuenta la nota. "Se sigue con la política de echar a todo el mundo: fuera todos los que vienen a comprar a los comercios, a comer en nuestros establecimientos hosteleros o a pasear por la ciudad porque no pueden aparcar y tampoco hay transporte público; fuera los que quieren encontrar una vivienda porque han convertido Vila en la ciudad con el suelo más caro de España; fuera los turistas que quieran venir en verano y ahora fuera también los visitantes a bordo de los cruceros. Es muy fácil prohibirlo todo desde su cómoda posición de Can Botino, pero las personas necesitan trabajar, especialmente con la estela de mortalidad comercial que llevamos, tras dos años de pandemia y con la estacada final de abrir la ciudad en canal en Isidoro Macabich cuando las perspectivas mejoraban", añade el comunicado.

La nota indica que "el PP defenderá este viernes una moción de control para que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre el número de plazas eliminadas en la ciudad y en determinadas zonas en concreto, así como la aplicación de la zona de bajas emisiones, entre otros".