Ya han pasado diez días desde la agresión que el técnico de ambulancias, Toni González, sufrió el pasado viernes 23 de diciembre en Ibiza. González ha sido operado con éxito de la nariz tras la brutal paliza que recibió al atender a un paciente con un trastorno mental.

"Ya por fin, operado con éxito de la nariz", publica la mujer del sanitario, Sharon Hodges, en las redes sociales. No obstante, se queja de que la Justicia aún no se ha pronunciado al respecto. No hay ni detenidos ni juicio, se lamenta.

Hodges ha hecho un llamamiento para pedir un abogado ya que el suyo se encuentra de baja. "Si alguien conoce a uno que trate temas de agresiones que me escriba por privado", escribe la mujer de González en Facebokk.

"No podemos dejar esta agresión en una más. Hay que dar ejemplo que no quedará impune ninguna agresión más a sanitarios", afirma Hodges.

González llevaba tres días reincorporado a su puesto en la UVI móvil de Sant Antoni, tras otra agresión, cuando, sobre las seis y cuarto de la tarde del día 23, tuvo que movilizarse a un domicilio.

Los familiares de un enfermo mental de 44 años habían llamado a la centralita del 061 para reclamar asistencia. Tal y como marca el protocolo en los casos de pacientes psiquiátricos, la ambulancia debe estar asistida por la policía. Pero no fue así tal y como relató a este medio González.