Una jornada festiva para el deporte y la solidaridad en Ibiza

La Diada Solidària, que se celebra desde las nueve de la mañana en el Centro Social de Can Escandell, en Vila, es una de la citas anuales más destacadas de la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif). Primero porque «es un evento muy inclusivo» del que participan activamente todos los jóvenes con necesidades especiales que forman parte de esta entidad y, en segundo lugar, porque con esta iniciativa se obtienen fondos para los servicios que presta Addif a sus usuarios. Lo explica durante la celebración su presidenta, Myriam Martín: «Celebraciones como ésta o la de Día de la Familia son un punto principal de recaudación de fondos que nos permite ir andando durante el año y poner en marcha nuevas iniciativas mientras nos llega la aportación institucional». Martín se muestra satisfecha con el dinero que recibe Addif del Consell, los ayuntamientos y el Govern pero, reconoce, que «para poder dar servicio en toda la isla no solo a jóvenes y adultos sino también a niños y atender todas las discapacidades, tanto psíquicas como físicas», necesita «más fondos». Ahora mismo, explica, la asociación atiende a 52 familias y, de momento, no puede acoger a más porque el trabajo que lleva a cabo «es muy personalizado».

Después de dos años de pandemia, 2020 y 2021, en los que Addif no pudo celebrar ningún evento, Martín está «feliz» de poder recuperar por fin la Diada Solidària, que ya va por su quinta edición. También están muy contentos con poder festejar el evento los usuarios de Addif, entre ellos, Sara Guasch, que acaba de participar en el torneo de petanca. Por la tarde, dice, se apuntará también al de fútbol. A esta joven de 25 años le encanta el deporte y no solo compite en estas disciplinas, también «en pádel y natación», y, además, desfila. Para poder hacer la Diada Solidària, en la que el deporte se une a los espectáculos, las actividades para niños y la gastronomía, Addif cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos San Pablo y con el apoyo incondicional de empresas y muchos particulares. Uno de los que siempre están ahí para arrimar el hombro es el delegado en Ibiza de la Federación Balear de Petanca, Eduardo Fernández, que lleva desde temprano en el centro social ocupado con el torneo de petanca. Otro que ha colaborado desde sus inicios con la cita solidaria es el cocinero Felipe de la Peña, ya jubilado, que se acaba de pasar por la fiesta «a saludar» y de paso echar un ojo al arroz de matanzas para 350 personas que están cocinando sus discípulos Guillem y Ahmed. Mientras continúan los preparativos para el banquete de las dos de la tarde, Jesús Rumbo, incondicional de la Diada Solidària, presenta la gala. El primero en subirse al escenario es Julián Baena y luego la Colla de Vila, que ofrece una demostración de ball pagès. A continuación llegan los números preparados por Del Blanco Producciones en colaboración con la escuela Sabrina Dance Center. Myriam Martín comenta que durante la diada habrá muchos espectáculos de baile, entre ellos, los que protagonizarán los alumnos del taller de danzaterapia de Addif. La afluencia de público va aumentando cuando ya se acerca la la una de la tarde. La presidenta de Addif está contenta con la respuesta del público. A esa hora, comenta, ya han vendido unos 300 tiquetes para el arroz de matanzas.