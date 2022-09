Les primeres plogudes passat l’estiu anuncien l’arribada de la tardor. Deixam endarrere els productes d’estiu i ens omplim de sabors més intensos i consistents, del mar a l’hort, passant per productes elaborats que són part de la nostra cultura.

Amb els vins ja fermentats i reposant en botes i dipòsits, ara és l’època de la collita de l’oliva i de l’elaboració de l’oli d’oliva, encara que els olis de la IGP Oli d’Eivissa necessitaran un temps de repòs abans d’envasar-se. Precisament la collita d’olives està començat a la darreria de setembre per obtenir un oli de marcat caràcter verd i afruitat. Tanmateix les expectatives d’aquesta campanya no són molt positives, i és que les altes temperatures del maig després de la seua floració afectaren negativament que el fruit quallàs, amb el resultat que hi ha parcel·les pràcticament sense collita. La mateixa situació s’està vivint al Llevant espanyol i a Andalusia, amb una previsió de reducció en la collita nacional del 40%. Després de la gran collita de l’any passat, s’espera que la reducció a Ibiza sigui més acusada.

Sabors de la mar i de l’hort

Omplirem les nostres cuines amb sabors de la mar como el calamar i el moll. A l’hort ja tenim les carabasses i les albergénies, així com figues, caquis i, prompte, magranes; les pebreres ja madurades han virat a vermelles i és el moment d’aprofitar-les per elaborar la tradicional coca de pebreres.

I estam a l’espera que arribin els productes d’hivern com la col, entre les quals destaca la varietat tradicional de col eivissenca, els moniatos, la ceba tendra, les bledes i els espinacs, així com també es comencen a collir taronges i alvocats. Però si la tardor és esperada al camp eivissenc és pels deliciosos pebrassos i per la matança del porc, els seus embotits i la gastronomia que l’acompanya.

I amb el final de la temporada d’estiu, disposam d’un poc més de temps lliure per cuidar-nos i recuperar l’hàbit de cuinar a casa els productes de temporada i visitar els nostres comerços i mercats.

Temps per gaudir del camp

La tardor també és una època que acompanya per gaudir del camp. La floració del garrover és poc vistosa però molt aromàtica i l’illa s’omple de la seua olor. Us proposam una visita guiada als cellers com Can Rich, Can Maymó, Ibizkus o Ojo de Ibiza, per conèixer de primera mà com elaboren els seus vins i degustar-los. A les seues pàgines web disposau de la informació de la seua oferta enoturística.

En el Museu Etnològic de Can Ros podreu veure la «casa del vi» i l’espai i les eines que s’utilitzaven a una casa pagesa per a l’elaboració del vi. La ruta es pot completar amb un bon menú de les Jornades Gastronòmiques de Tardor que comencen el pròxim 4 d’octubre fins al 4 de novembre. Tota la informació la podreu trobar en el web www.saborsdeivissa.es/experiencies.