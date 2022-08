Javier Torres se ve con «ganas» de afrontar una nueva legislatura.

Como coordinador de Ciudadanos y tras la fuga de varios cargos electos, ¿cómo se plantean las próximas elecciones?

Cada uno es libre de hacer lo que considere. La política debe ser algo transitorio, uno no se puede quedar por los tiempos de los tiempos. Al final, la política quema mucho y es normal que haya gente que tuviera expectativas que no se terminan cumpliendo.

¿Es posible una coalición preelectoral con el PP?

No. Cs ahora está inmerso en un proceso de refundación, que seguramente toque estructuras, aunque se mantengan los valores. El problema, al ser un partido nuevo, es que cualquier fallo se castiga mucho más que si lo hacen otros. Hay cosas que no se han hecho bien y eso se paga muy caro. Hay formaciones políticas con guerras internas y casos de corrupción vergonzosos y no se les castiga.

¿Usted se presentará con Ciudadanos el año que viene?

Sigo con ganas. Es algo que no está aún confirmado, pero a pesar de todas las dificultades sigo en este barco porque creo que tiene futuro. No se puede negar que estamos en un momento muy delicado, pero en Ibiza, en particular, creo que hemos hecho un muy buen trabajo, tanto donde gobernamos como en la oposición. Aparte de la marca, a nivel local es muy importante la persona y confío en que aquí esa vertiente nos pueda aguantar e, incluso, hacer repetir. No me parece descabellado repetir en el Consell Insular, sobre todo porque creo que es importante terminar cosas que dejaremos empezadas. Se han dado pasos importantes en muchas áreas que se puede identificar con la gestión que hemos hecho nosotros.

¿Qué ha pasado para destituir a Roberto Algaba a menos de un año de que acabe el mandato?

Se buscaba un nuevo perfil.

¿Qué tiene el sustituto que no tenía él?

Conocimientos diferentes que podremos aplicar en otras políticas que queremos impulsar. Es una persona que conoce muy bien cómo funciona la movilidad de la isla.

¿Esto no se tiene en cuenta antes de conceder un cargo?

Sí, pero primero se querían priorizar unas cosas y cuando esos proyectos ya están en marcha, se va a por otros objetivos y se producen cambios.