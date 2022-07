A las 21.30 horas de este viernes se ha declarado un incendio en Santa Eulària, en un local situado en el número 3 de la céntrica calle del Mar. Las llamas se han extendido después al establecimiento de al lado lo que ha provocado una intensa columna de humo visible en todo el pueblo que ha provocado una gran alarma en la población. A consecuencia del incendio, se han tenido que evacuar a los inquilinos de tres edificios, el directamente afectado y los dos colindantes. Todavía no está claro dónde se ha originado el fuego: algunos de los profesionales participantes en el operativo señalan que en el almacén de una peluquería, Olga Egea, y otros creen que en una tienda de ropa y menaje para el hogar, Textura. El incendio ha afectado a ambos locales y se ha iniciado por causas que se desconocen.

A las 23 horas los bomberos han podido sofocar las llamas y, de momento, no hay noticia de que se haya producido ninguna víctima personal.

Al lugar de los hechos se han desplazado dos camiones del parque insular de bomberos y efectivos de la Policía Local (dos patrullas con un subinspector), así como otras dos del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària. Tras lograr apagar el fuego, muchos de los vecinos se han acercado a los bomberos para ofrecerles agua, ya que se encontraban sofocados por el calor y el esfuerzo.

Una vecina del edificio colindante al de la tienda donde se ha originado el fuego relata que les han empezado a desalojar a las diez menos cuarto y que ha entrado bastante humo al edificio, no a los pisos pero sí a los patios y zonas comunes. Pasadas las once y media de la noche, los vecinos de los edificios contiguos ya han empezado a regresar a sus casas. Los bomberos han metido las mangueras por los portales para poder acceder a la parte trasera de los locales, por lo que los vecinos no podían volver a sus hogares hasta que acabaran.

Detrás de Textura había unos palés con mucho cartón y el material acumulado ardió muy fácilmente. La tienda y la peluquería tienen los patios de las partes traseras comunicados, por lo que las llamas se extendieron de un local a otro. Una de las hipótesis que se barajan, aunque no hay pruebas y tan solo es una posibilidad, es que alguien haya tirado una colilla desde una vivienda.

A las diez y media de la noche los bomberos han dado por estabilizado el incendio y una hora después ya estaban ventilando el edificio y valorando si es necesario que los técnicos municipales acudan para valorar los daños estructurales que pueda haber en el edificio. El arquitecto municipal está en prealerta por si es necesaria su presencia, agrega un portavoz del Consistorio. Además, por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària también ha acudido el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, quien ha asegurado que "ya se han cerrado diferentes opciones habitacionales de emergencia por si fuera necesario realojar a alguna de las familias del edificio, ya sea porque sus viviendas hayan quedado afectadas en la estructura o por el humo".