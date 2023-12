Sa Unió insiste en pedirle a Llorenç Córdoba que dimita de todos sus cargos

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, convocó el pasado lunes a todos los consellers del equipo de gobierno de Sa Unió, menos a José Manuel Alcaraz y su pareja Verónica Castelló, en busca de apoyos que no consiguió. A esa reunión no citó a los mencionados consellers al entender que han sido los que han urdido la crisis de gobierno por la que pasa la institución insular, iniciada tras anunciar él mismo hace semanas que contemplaba retirar su «apoyo incondicional» al Govern, y a los que pide su cese al frente de Promoción Económica y Gestión Ambiental, respectivamente.

Mientras, los ocho consellers de Sa Unió (PP y Compromís) mantienen su petición de que Córdoba dimita de todos sus cargos, como presidente y diputado, al sostener que ha primado sus intereses personales sobre los generales al pedir sobresueldos por encima de su salario como político, por lo que le han retirado su confianza.

Óscar Portas, portavoz de la coalición de Sa Unió para esta crisis, explicó a Diario de Ibiza que en esa reunión, Córdoba «nos comunicó que no piensa dimitir y poca cosa más; nosotros nos reafirmamos en nuestra postura de que lo más sensato es que presente su dimisión». La reunión se celebró el lunes por la mañana en el despacho oficial del presidente en la sede del Consell.

Portas explicó que la intención de Sa Unió respecto a Córdoba se mantiene en cuanto a expulsarlo de la coalición en la que está incluido como independiente: «Todos la hemos firmado [la expulsión] y será antes del 31 de diciembre».

Para reafirmarse en su postura, Portas reiteró: «Todos los consellers estamos unidos e intentamos hacerle comprender [a Córdoba] que tiene que ceder, que retroceder».

Es más, avanzó que «no cree que se atreva» a destituir «a dos compañeros», Alcaraz y Castelló, y se preguntó: «¿Qué consecuencias puede tener? ¿Quién va a coger esas dos conselleries?».

Portas reconoció que «es muy difícil reconducir la situación» y reiteró que «lo único sensato es que dimita, como no haremos nosotros, y en esto vamos todos juntos, los ocho», en referencia a los consellers de la coalición; los cinco del PP y los tres de Compromís.

El portavoz de Sa Unió añadió que en ningún caso cuestionan el futuro de José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló al frente de sus conselleries: «No estamos de acuerdo con eso», aseguró Portas.

El PP de Formentera

En este escenario, el conseller de Promoción Económica y vicepresidente tercero de la institución se ha convertido en el foco de las críticas del presidente junto a la vicepresidenta primera y consellera de Gestión Ambiental, Verónica Castelló, que además es su pareja. Según el presidente, son los culpables de tejer un entramado en el que también estaría implicado el PP de Balears.

Pero Alcaraz no duda en dar su versión y opinar sobre el hecho de que no le convocara ni a él ni a Castelló a la reunión: «Lo hizo para intentar poner en contra nuestra al resto de consellers, pero sabemos que eso no ha pasado ni pasará». Los ocho consellers de Sa Unió, los dos partidos estamos unidos y el problema lo tiene él [Córdoba]». A su juicio, el presidente lanza cada día «una cortina de humo diferente para intentar justificarse». Además, como presidente del PP de Formentera, Alcaraz se siente totalmente respaldado por el PP balear y dice que este cargo no está amenazado. Es más, insiste en que está apoyado por todos los consellers de Sa Unió, tal y como ha ratificado Portas.

Mientras todo esto ocurre en Formentera, el presidente del Consell y diputado autonómico estuvo ayer en la primera sesión del Parlament (ver página siete) para la aprobación de los presupuestos del Govern, en la que dio su apoyo a Marga Prohens, a quien criticaba la semana pasada.

El próximo reto de Córdoba será presidir el pleno del Consell de Formentera, este viernes, en el que Sa Unió defenderá el presupuesto de la institución insular para 2024, que asciende a más de 40 millones de euros.

Las cuentas saldrán adelante con los votos del presidente y de los consellers de Sa Unió, tal y como han adelantado en las comisiones informativas.

Sa Unió, firme en pedir la dimisión de Córdoba

Los ocho consellers de Sa Unió no han variado un ápice su postura respecto a la petición de dimisión del que fuera el número uno de su lista electoral, el independiente Llorenç Córdoba. En estos días de calma, antes de la aprobación de los presupuestos del Govern y el Consell, parece que Córdoba ha bajado el tono y se vuelve a alinear con sus postulados originales. Pero sus ex socios de Sa Unió no están dispuestos a dar marcha atrás y mantienen su expulsión como miembro de la coalición; le han retirado toda su confianza. Mientras, Alcaraz y Castelló se ven reforzados por los dos partidos de Sa Unió, PP y Compromís.