Una Flower con energía renovada

Todo apuntaba a un gran éxito de la fiesta Flower Power de Sant Josep: buen tiempo, dos escenarios, tres DJ, dos bandas en directo y mucho más espacio para bailar. Y así fue. El pasado sábado, cientos de personas participaron en el evento más multitudinario del programa, que en esta ocasión amplió su espacio por las calles peatonales que rodean el Ayuntamiento.

Familias haciendo cantera para la Flower. / redacción. eivissa

Como cada año, para ir haciendo cantera y garantizar el futuro de una fiesta tan arraigada, la fiesta empezó por la tarde Miniflower, dedicada a los más pequeños. Un evento que sirvió para crear ambiente en el pueblo, que horas después estaría a reventar.

La buena música hizo bailar a todo el público. / Toni Escobar

El escenario principal estrenó ubicación en la zona del antiguo aparcamiento (y no delante de la iglesia, donde siempre se había situado). Con una iluminación espectacular, acogió las actuaciones de los DJ Jordi Cardona y Javi Box desde las ocho de la tarde con un público entregado que no dejó de bailar hasta las tres de la madrugada.

Con un par de complementos, caracterizada para la Flower. / Toni Escobar

Los Smoking Stones, que repitieron en la Flower de Sant Josep, volvieron a ganarse a los asistentes con su tributo a los Rolling Stones. «En comparación con otras Flowers, en Sant Josep siempre hay un toque más de rock and roll», apuntó el DJ Javi Box, que tomó las riendas de la música tras el concierto. Los sets que ofreció este DJ junto con Jordi Cardona fueron «muy flower, como no podría ser de otra manera». Sonaron temas de los 50, pero sobre todo de los años 60 y 70 de estilos que fueron desde el rock and roll hasta el soul, pasando por el twist, reggae, rhythm&blues, psicodelia... Los DJ hicieron dos pases cada uno, y pincharon juntos el último cuarto de hora, hasta las tres en punto. «La plaza estaba completamente llena, la gente no se quería ir y nos pedía otra, pero no había posibilidad de alargar. Fue fantástico», recuerda Javi Box.

Además del principal, otro escenario situado en una calle al otro lado del ayuntamiento sirvió para ambientar todo el centro del pueblo. Allí sonaron los vinilos de Ric Jazzbo, con su estilo más underground. La música en directo en ese escenario llegó con The Metrallas, que hicieron un conciertazo con su estilo rockabilly.