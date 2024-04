El Tour Jordier vuelve con más música en los bares

La combinación de música y gastronomía suele ser una garantía de éxito en las fiestas patronales de Ibiza. Al concurso de Frita de Matances que se celebró el sábado día 13 complementado con varias actuaciones en vivo, se suma otra nueva cita que tendrá lugar el próximo sábado: el Tour Jordier.

Desde la una del mediodía hasta las seis de la tarde, los bares del pueblo ofrecerán una propuesta de pintxo y bebida por 4,5 euros. Mientras tanto, habrá música en directo o dj, actuaciones que crearán un gran ambiente de fiesta en Sant Jordi. Los establecimientos que participan en esta décima edición del Tour Jordier son Can Sala, Sangrantana, Can Soul y Can Tommy.