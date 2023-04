La música volverá a sonar en Sant Jordi el próximo fin de semana en uno de los eventos más esperados de estas fiestas. El Tour Jordier regresa el sábado 29 de abril con su novena edición para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de la música y de una oferta gastronómica especial en los bares y restaurantes de la localidad.

Umami, Can Soul, Arigato, Sangrantana, El Cartel de los Tacos, Rascalobos, Can Tommy y Can Sala son los ocho establecimientos que se han adherido este año al Tour Jordier y que desde las 13.30 horas ofrecerán tapas y consumiciones a precios especiales para la ocasión.

Los encargados de poner la música en esta ocasión serán los grupos Fuel Pressure Regulator y ZZ Rock, que irán recorriendo los distintos locales con sus canciones para animar a todos los que se acerquen el próximo fin de semana a Sant Jordi.

Al finalizar el tour, el Dj Toni Bali será el encargado de comenzar la fiesta en la plaza del pueblo con una sesión que está programado que se inicie a las 19 horas. Tras él, será el turno de la banda ibicenca Joven Dolores, que prevé interpreta algunos de sus temas más famosos para poner a todo el público a bailar. La música de John Granados será la última en sonar para finalizar la jornada.

Además de música, la programación para el sábado 29 de abril en Sant Jordi ofrece actividades para toda la familia. A las 9.30 horas, en el aparcamiento del polideportivo de Can Guerxo, se darán cita quienes deseen disfrutar de una ruta de marcha nórdica que arrancará a las diez de la mañana.

Para los más pequeños, a las 10 horas comenzará un taller de pintura dirigido a niños de entre siete y 11 años, que tiene como temática central los paisajes de Ibiza. La actividad estará impartida por Miguel Àngel García López y las plazas son limitadas, por lo que quienes deseen participar tendrán que inscribirse previamente a través del correo electrónico festes@santjosep.org.

Por la tarde, la yincana Bicykids, organizada por el Grup Esportiu es Vedrà, está previsto que arranque a las 17 horas junto al aljibe de Can Burgos. Los niños y adolescentes hasta 16 años podrán inscribirse de manera gratuita hasta el 28 de abril en la web ciclismepitius.com.

El domingo 30 de abril la jornada comenzará a las doce del mediodía con el encuentro coral entre el Cor Encantades y la coral de Bonrepòs i Mirambell, de Valencia, en la iglesia de Sant Jordi.

Al mediodía se celebrará una comida benéfica a favor de la Asociación de la Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif). Los vales están ya a la venta en la sede de Aemif.

La obra de teatro ‘Matrimoni per medicina’, a cargo del Grupo de Teatro des Cubells, comenzará a las 20.30 horas en el CEIP Sant Jordi y la entrada es gratuita.