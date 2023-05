Elecciones en Ibiza: PP y PSOE se echan a la calle a hacer campaña pendientes de la agenda de sus líderes nacionales

La tradicional pegada de carteles electorales de la medianoche de mañana marca el inicio de la campaña de las elecciones municipales y autonómica del día 28. Quedan dos semanas por delante en las que las farolas de los núcleos urbanos de la isla se forrarán con las caras de los candidatos de los principales partidos. Los cabeza de lista y sus equipos se harán más visibles que nunca y se repetirán las escenas de cada cuatro años. Pasearán por los mercados con todo su séquito y se apostarán en carpas informativas en los puntos de mayor afluencia para repartir ingentes cantidades de sobres, papel y merchandising del partido para ganar las simpatías y los votos de los ciudadanos.

Aparte del bombardeo de consignas electorales a través de las cada vez más explotadas redes sociales, los partidos prefieren hacer más calle y contactar cara a cara con sus potenciales votantes en lugar de los típicos mítines. Cada vez se hacen menos discursos políticos en las plazas y más encuentros, en reuniones a puerta cerrada, con sectores específicos para explicarles las cuestiones de los programas que les afectan.

De nuevo, el PP es el partido más tradicional y mantiene prácticamente intacto su guion de campaña. Eso sí, el PP ha cambiado el vehículo con megáfono por el envío de mensajes por la aplicación de telefonía Whatsapp. Los populares celebrarán a diario dos actos (mítines) durante las dos semanas de campaña con la finalidad de llegar «a todos los pueblos y parroquias de la isla», según explica su jefe de campaña, el diputado nacional Miquel Jerez. «Es nuestro formato de campaña tradicional y que consiste básicamente en llegar al máximo de electores posibles», señala Jerez.

Compromiso no escrito

De hecho, el PP tiene un compromiso no escrito con sus votantes de las parroquias de Ibiza que le obliga a hacer acto de presencia, aunque se reúnan muy pocos y sean los más fieles a sus siglas. Si no hubiera entrega en mano del sobre con la papeleta y orelletes se consideraría casi una afrenta.

En el caso de Vila, la campaña de los populares se basará más en el contacto «cara a cara» con los ciudadanos con paseos por las calles y carpas informativas, entre otras acciones «muy concretas».

Como siempre, en la segunda semana de la campaña, se organizará un acto central, aunque, según Jerez, todavía no se ha cerrado el lugar (suele ser el Recinto Ferial). El líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, acostumbra a asistir a este mitin, pero esta vez no se le espera porque ya estuvo recientemente en la isla. Tampoco está confirmada la presencia de ningún otro «líder nacional». «Madrid tiene la última palabra y no se sabe hasta el último momento».

De todos modos, Jerez resta importancia a la presencia de destacadas figuras del partido en la isla. «Siempre ayuda, pero el protagonismo es de los candidatos». En este sentido, sí aparecerá por Ibiza la líder del PP balear, Marga Prohens. El problema de la vivienda será uno de los ejes principales de la campaña de los populares.

Desembarco de ministros

El PSOE espera el desembarco en Ibiza de algún ministro, pero tampoco está aún confirmado, según su jefa de campaña, la diputada balear Irantzu Fernández. «No hay nada cerrado porque cada día cambia. Ahora mismo no lo sabemos ya que las agendas de los ministros son muy complicadas». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajara a Palma el día 17 y, aunque en otras ocasiones ha aprovechado esta visita para dar un salto a Ibiza y Menorca, de momento no está previsto. Aparte de la presidenta balear, Francina Armengol, también se espera a «compañeros de Ferraz», la dirección nacional del partido.

A diferencia del PP, los socialistas no harán una gira de mítines por todas las plazas de la isla, sino que apuestan por «mesas informativas, reuniones con asociaciones y entidades locales y mucho ir puerta a puerta». «Nos parece que no llega tanto el mensaje haciendo mítines, sino con mucha calle», justifica Fernández, que apunta que la idea es trasladar este modelo a los pueblos de la isla.

En todo caso, también habrá grandes actos (mítines) en Cala de Bou, Sant Jordi y Vila, pero no hay fechas cerradas. El cierre de campaña será en la ciudad de Ibiza y se enfocará como «un acto festivo», aunque, obviamente, también habrá discursos de los candidatos. El mensaje principal de los socialistas se centrará en revalidar el Govern y las alcaldías y recuperar otros municipios y, sobre todo el Consell, para que «las políticas autonómicas de vivienda, turismo e igualdad, entre otras, no se queden atascadas».

El plato fuerte de la campaña de Unidas Podemos tendrá lugar el día 17 con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, un acto para el cual aún no se ha concretado el lugar. También viajará a la isla el día 24 Isa Serra, portavoz de Podemos y asesora del Ministerio de Igualdad, y el eurodiputado Manu Pineda. Además, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, participará en Sant Josep el día 23 en otro acto de campaña. El cierre se celebrará en la intimidad en la sede del partido en Vila. La «emergencia habitacional» que sufre Ibiza, la protección del territorio y la transición energética serán las cuestiones principales de la campaña.

Por su parte, Ciudadanos también enfoca el trabajo de campaña en reuniones con patronales empresariales y otros colectivos, en lugar de los típicos mítines, que no habrá. En su lugar, por ejemplo, se organizarán desayunos informativos con entidades. El día 17 se prevé la presencia de la líder nacional y balear del partido, Patricia Guasp. Se espera también la visita de algún otro dirigente nacional del partido o de un eurodiputado.

El candidato al Consell, Javier Torres, asume que «el escenario es complicado» por la caída que sufre su formación, pero destaca que en Ibiza «hay posibilidades» y, por ello, se ha optado por tener «mucha presencia en la calle», sobre todo en Vila. El mensaje que se pretende trasladar es el de que «se debe consolidar el punto de inflexión positivo» que se ha producido «desde el centro» en el gobierno del Consell en coalición con el PP.

Difusión por redes sociales

El Pi, que tiene un concejal en Sant Antoni, prevé organizar un mitin en las parroquias del municipio: Sant Mateu, Corona, Sant Rafel, Can Bonet y Buscastells. Al igual que el resto de formaciones pequeñas, la campaña se centrará en las redes sociales. «Es la forma de llegar a más gente», explica Lucía Ribas, candidata de El Pi al Consell, que indica que la idea principal que se pretende trasladar a los electores es «la defensa de Ibiza».

Otro de los partidos pequeños, Ara Eivissa, con un representante ahora en Sant Josep, también contempla salir a la calle para explicar personalmente a la gente su programa electoral. También habrá actos, con discursos, el más importante en Vila, pero también en Sant Agustí, Sant Josep y Sant Jordi. La idea básica que se pretende transmitir es la de que Ibiza necesita representación propia en las instituciones, fundamentalmente en el Consell y el Parlament, y «no sólo de las siglas de partidos», según su candidato de Sant Josep, Josep Antoni Prats.

Vox, también con una mínima representación en las instituciones (una concejala en Sant Josep) apuesta por hacer campaña en la calle, aunque también habrá mítines con la presencia de algún dirigente nacional. La mayor parte del trabajo de difusión se centrará en las redes. «Hemos descubierto que son muy importantes», indica Jaime Díaz de Entresotos, candidato del Consell, que agrega que la idea principal de la campaña es la propuesta de que el gobierno de la isla se centralice desde el Consell y se eliminen los ayuntamientos.