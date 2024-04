La Penya Independent asciende a Liga Nacional y hace historia

Con un equipo hecho ‘en casa’, formado por el 90% de jugadores y staff nacidos en su municipio, Sant Joan, el equipo juvenil de la Penya Independent ha conseguido algo que muy pocos esperaban, y cumplieron en su cita con la historia al ser los primeros en el club en lograr ascender a la categoría de Liga Nacional tras ganar este fin de semana por 1-5 a la Penya Esportiva Sant Jordi.

Los jugadores, pletóricos tras hacer historia. | PENYA INDEPENDENT / jesús rodríguez pazos. eivissa

Será la primera vez que el equipo juegue en esta división, y lo harán después de un campeonato liguero inmaculado en el que, a falta de un partido por disputar, han conseguido el ascenso logrando 44 puntos en 17 partidos, de los cuales han ganado 14, empatado dos y perdido uno. Ahora querrán ganar el último partido frente a su inmediato perseguidor, la UD Ibiza B, del que solo les separa un punto. Por lo que el duelo de este fin de semana se antoja vital para ambas escuadras, ya que el equipo que gane será el que se proclame campeón de la Liga Juvenil Preferente de Ibiza y Formentera.

El vínculo de la Penya con Sant Miquel llega desde sus raíces hasta el presidente, un emocionado Toni Curuné que pensaba que, «a pesar de haber sido un día muy intenso, emocionante, con los sentimientos a flor de piel y a la vez un poco triste» tenía que comentar lo recientemente vivido.

También agradecía el esfuerzo a todos los miembros del club, desde jugadores, cuerpo técnico y directiva, hasta familiares y aficionados: «Se trata de estar, de vivir el sentimiento que esto genera y de ver que con esfuerzo todo se consigue», y recordaba una frase clave en la filosofía deportiva, «trabajo + humildad = éxitos». Además, convocaba nuevas elecciones para la presidencia del club, a las que no se presentará para dedicarse única y exclusivamente a su familia, pero seguirá siendo un hincha más: «A partir de ahora tenéis y tendréis siempre mi apoyo, el club que me dio la oportunidad de crecer y que me ha dado la oportunidad también de poder acompañarlo al mejor momento de toda su historia».