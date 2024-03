Toni Roig, presidente del Formentera de fútbol: «Adam Ferrer es un buen chico que se ha portado mal»

El presidente de la SD Formentera, Toni Roig Paia, asegura a Diario de Ibiza estar «muy triste y decepcionado» con los incidentes que tuvieron lugar el pasado domingo en el partido contra el Luchador en Sant Antoni, y en los que estuvo implicado Adam Ferrer, entrenador de la cantera formenterense y conseller de GxF en la oposición.

«Según el acta, y lo que nos expresó el propio delegado, todo se inicia en el minuto 90, pero la situación no fue a más. El jugador del Luchador y nuestro delegado se disculparon, y después, erróneamente, se da el hecho de que Adam salta al campo», relata Paia, que se muestra contundente: «Ferrer perdió los papeles de manera inexplicable. Él vio a su padre incriminado y se puso nervioso, pero es algo que no voy a defender», sentencia el máximo mandatario del club, que no se explica cómo el hijo del delegado actuó así: «Adam trabaja en un colegio, participa en el fútbol base y es una persona estimada y querida. Tuvo un muy mal día».

Además, insiste en que «desde el club se condena el acto, evidentemente. Nosotros abrimos expediente a Adam, porque él se tendrá que explicar, y debemos tener toda la información posible para ver qué es lo que hacemos».

El presidente explica que el club es «el primero que no va a tolerar este tipo de comportamientos», que son «todo lo contrario a los valores que defendemos desde el Formentera». A pesar de que Ferrer forma parte de la institución desde hace varios años, «su comportamiento fue totalmente inadecuado, por eso le hemos abierto expediente. Adam es un buen chico que se ha portado mal».

Respecto al contundente comunicado del Luchador, indica: «No quiero opinar sobre su reacción, es algo que no me compete. Nosotros queremos remarcar que condenamos los actos de violencia verbal y física que se produjeron», sentencia el dirigente.

El conseller y miembro del equipo técnico del Formentera Adam Ferrer se ha disculpado en un vídeo por su actuación al final del partido.