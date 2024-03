El conseller de Formentera Adam Ferrer pide disculpas por la pelea del final del partido contra el Luchador

Tras los lamentables hechos acaecidos en el partido entre el Luchador y el Formentera B este pasado domingo, el conseller de Gent per Formentera (GxF), hijo del delegado del Formentera B, Adam Ferrer, ha subido un vídeo a Facebook en el que muestra su arrepentimiento. En el vídeo, Ferrer pide perdón por todo lo ocurrido y afirma que, de no haber visto cómo un jugador rival agredía a su padre, él no habría participado en los altercados.

“Después de ver cómo un joven agrede a un hombre de 61 años, mi padre, ha habido una situación que no he sabido gestionar”, reconoce Ferrer, quien apunta además que “hace mucho tiempo que trabajo en educación y como entrenador de fútbol y los valores siempre han sido un punto fundamental y esto no cambiará”.