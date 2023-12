Más seguridad en los campos de fútbol de Ibiza

Aunque aún queda mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los elementos perimetrales en las distintas instalaciones de los campos de fútbol de la isla de Eivissa, los primeros pasos en materia de prevención para futuros accidentes ya han comenzado a darse como respuesta a las demandas que se han estado realizando desde hace meses en relación a dicho asunto.

Con las actuaciones que ya han sido emprendidas en estas últimas semanas por el Consell Insular y los ayuntamientos ibicencos, sí puede decirse que se ha dado un primer paso y muy importante en materia de prevención de posibles accidentes de gravedad en los terrenos de fútbol, tal y como le sucedió hace unas pocas semanas a un chaval que sufrió una conmoción cerebral, o como le ocurrió anteriormente también hace unos meses a Izan, un joven jugador isleño de 13 años que se fracturó el cráneo tras chocar violentamente con uno de los muros laterales durante un partido de las categorías inferiores.

Precisamente, a raíz de ese desafortunado accidente que sufrió Izan, felizmente ya recuperado, su madre, Cristina Martínez, tal y como adelantó en primicia en su día Diario de Ibiza, haciéndose eco así de sus reclamaciones, inicio hace tiempo una serie de movilizaciones para exigir urgentemente la implantación de protecciones acolchadas en los muros perimetrales de los campos de fútbol municipales. Una solicitud, cuya solución se ha retrasado, pero que ahora está recogiendo sus frutos y con la que ve recompensados todos sus esfuerzos por hacer realidad unas medidas de seguridad que son más que necesarias.

Así las cosas, este martes, con idea de supervisar la instalación de dichas medidas de protección, el conseller insular de Deportes, Salvador Losa, llevó a cabo una visita a los campos municipales de fútbol de Sant Joan, Sant Josep y Puig d’en Valls, en Santa Eulària, donde ya se han ejecutado una serie de actuaciones de mejoras en seguridad de esas instalaciones para evitar accidentes y lesiones graves en caso de que los jugadores se golpeen con los elementos peligrosos, ahora protegidos con un revestimiento homologado de protecciones acolchadas.

Losa, que estuvo acompañado por los concejales de deportes de los citados ayuntamientos, valoró muy positivamente «el esfuerzo conjunto» que se está haciendo «entre todas las administraciones, Consell y ayuntamientos», con el objetivo de «mejorar las instalaciones deportivas y hacerlas más seguras».

En la visita a los recintos deportivos estuvo también presente Cristina Martínez, que agradeció «la predisposición de las administraciones para realizar estas actuaciones».

Un sueño hecho realidad

«Para mí es un sueño. Ha sido una lucha muy intensa y era un objetivo que me había marcado. La emoción me puede porque verlo hecho realidad para mí es un sueño. Que mi hijo esté bien, que esto se haya hecho realidad y que podamos prevenir que no le vuelva a pasar a otro niño es algo que me hace sentirme muy feliz y muy satisfecha», indicó Cristina Martínez, sensiblemente emocionada, a la vez que comentó: «Esto es el inicio. Obviamente, aún faltan muchos campos y falta mucho trabajo, pero el hecho de que ya empiece a ser una realidad es para mí un sueño. Es un poco lo que era mi idea. Yo había contactado con empresas de fuera de la isla y me había informado hasta dónde se podía llegar y qué es lo que abarcaba la protección. Y estos campos lo cumplen, con lo cual, estoy muy satisfecha».

En cuanto al éxito de las reivindicaciones que en su día inició tras el accidente que padeció su hijo Izan, Cristina Martínez señaló: «Yo no quiero ser ejemplo de nadie ni dar lecciones a nadie. Yo, simplemente, soy una madre luchadora que tuvo la desgracia de que le pasara eso a mi hijo. Y me juré a mí misma que no pararía hasta conseguirlo».