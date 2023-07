La lucha de una madre de Ibiza para evitar más accidentes en el fútbol como el de Izan

La lucha de una madre ibicenca tras el grave accidente sufrido por su hijo en un campo de fútbol, hace medio año, tiene visos de acabar con el peligro que implican las vallas de separación que rodean a la gran mayoría de los terrenos de juego de la isla. El pasado 15 de enero, Izan Moreno Martínez, jugador infantil de la UD Ibiza, chocó durante la disputa de un partido con la valla de obra del campo municipal de Santa Gertrudis, sufriendo un fuerte impacto en la cabeza por el que tuvo que ser trasladado al hospital de Son Espases, en Palma. Izan perdió la conciencia, y sufrió un fuerte traumatismo y una fractura craneal de la que todavía no se ha recuperado al cien por cien. La familia continúa afectada por el gravísimo accidente que le condujo a la UCI, le obligó a permanecer más de una semana en el centro hospitalario y casi dos meses de convalecencia en casa.

El joven futbolista, que el próximo mes cumplirá 13 años, ha sufrido las secuelas del fuerte impacto y continúa con la fase de control y recuperación en la Policlínica Vilás. El propio Amadeo Salvo, presidente de la entidad celeste, ha seguido de cerca su situación y mandó ánimos al jugador y a su familia durante una rueda de prensa reciente.

Su madre, Cristina Martínez, se «juró a sí misma» que no se detendría hasta conseguir medidas para evitar nuevos accidentes como el sufrido por su hijo haciendo deporte, y tras unos meses de lucha ha conseguido el compromiso de las instituciones para instalar protecciones, tal y como explica en una carta y también en conversación con Diario de Ibiza.

«Esta lucha es de una madre que, desgraciadamente, le ha tocado vivir un accidente desagradable y que se juró a sí misma que si su hijo salía, no pararía hasta conseguir medios, protección y medidas de seguridad para que no le volviese a suceder a ningún otro niño de la isla».

Así empezó la «lucha» y la «causa» de Cristina Martínez, quien en los últimos meses ha contactado con empresas, una de ellas en Toledo, para conocer diferentes sistemas de protección y acolchado, y que ha «llamado a la puerta de todos los ayuntamientos y a la del presidente del Consell» para encontrar soluciones.

«Me he reunido con todos ellos para solicitarles un compromiso formal y firme por parte de cada uno, de que se iba a poner remedio y se iban a instalar medidas de protección y seguridad en todos los campos de Ibiza», relata.

El objetivo, añade, «es que los niños y niñas de la isla puedan practicar un deporte sano y seguro» ya que, tal y como ha investigado, «en casi ningún campo se cumplen las medidas de separación», que en algunos recintos apenas supera el metro de distancia desde la línea lateral o de fondo hasta el muro.

Según esta madre afectada, todas las instituciones locales se habrían comprometido a adoptar soluciones. De hecho, informa de que hay prevista una reunión inminente entre los regidores de Deportes y la máxima institución insular para abordar este asunto. Diario de Ibiza trató de confirmar dicho encuentro con el Consell, sin obtener respuesta.

Aún así, Cristina se muestra muy esperanzada. «Me complace comunicar que se ha conseguido el objetivo. No solo tengo el compromiso, si no la promesa por parte de todos de que se van a poner lo antes posible a ello y que van a emplear todos los medios para que pronto sea una realidad», anuncia.

Junto a Ángel Moreno, el padre de Izan, Cristina Martínez ha vivido con extrema preocupación y temor las consecuencias del accidente de su hijo. Por eso, quiere puntualizar que su batalla para mejorar la seguridad de los campos de fútbol «es sólo por y para todos los niños y niñas de la isla» y que no tiene «ningún fin político, ni mucho menos económico».

Asimismo, quiere agradecer «públicamente el trato recibido por parte de todas las personas» que le han recibido: «alcaldes, concejales, técnicos de deporte, secretarias... por su recibimiento, por su comprensión y por su empatía ante la causa». «Y en especial al presidente del Consell, Vicent Marí, por la humanidad y comprensión con la que me recibió y me trató, y por su promesa de que esto va a ser una realidad en este año. No hay mejor premio que ese, y me siento muy feliz por que esto es un gran logro para todos. Por los niños y niñas y por el deporte seguro», concluye.