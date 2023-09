La deportista de Ibiza Clara Muñoz se proclama subcampeona de Europa de FlySky

La deportista ibicenca Clara Muñoz, varias veces campeona de España y de la Copa del Rey de FlySky, lo ha vuelto a hacer y se ha subido de nuevo a un podio sin apenas poder entrenar para la competición. En esta ocasión, Clara Muñoz ha saboreado el éxito de todo un podio internacional, tras proclamarse hace unos días con absoluta brillantez como nueva subcampeona de Europa de la especialidad en Cartagena.

«Para el Europeo realmente pude entrenar poco, pero lo he hecho con más ganas que nunca», apunta a Diario de Ibiza la deportista isleña, al tiempo que señala: «Durante mis entrenamientos me he grabado en vídeo y me he puesto en cámara lenta para analizar mis movimientos con mi entrenador. Y también me he descargado vídeos de mis riders favoritos para analizar también movimientos y posiciones», recalca la deportista pitiusa.

En cuanto a sus sensaciones en el agua, Clara Muñoz explica: «En la cabeza tengo todo clarísimo, pero una vez supero los 15 metros de altura se me pierde entre las nubes la teoría aprendida. No he cumplido las expectativas que tenía en casa con la teoría tan clara y fresca, pero he mejorado notoriamente».

Sin embargo, la rider ibicenca, a pesar de rozar el título europeo de la especialidad y quedarse muy cerca de celebrar el triunfo, se muestra «satisfecha» con su actuación en la competición, en la que ha logrado subir aún más el listón de sus ejercicios.

«La novedad este año es el doble ‘backflip’, una acrobacia que ya me he conseguido sacar. Lo próximo es ir a por el triple y quitarme ese miedo que tengo a subir un par de metros más. Que es lo que necesitaría para conseguirlo», confiesa la deportista de Ibiza, una auténtica pionera en la isla en lo referente a la práctica del FlySky.

En cuanto a su experiencia en este campeonato europeo, que acogió Cartagena, siendo la primera vez que se celebra un Campeonato Europeo de FlySky en España, Clara Muñoz comenta: «Si se ha logrado hacer en España es gracias a la Federación Motonáutica de Murcia y su asociación con la UIM (Unión Internacional de Motonáutica). En el campeonato de Europa hubo muy buen ambiente y muchísimo nivel ya que contábamos también en la categoría masculina con varios de los mejores riders del mundo y fue impresionante poder verles volar y compartir tres días con ellos. Entre mis rivales estaba la actual campeona del Mundo, la francesa Ocean Corbet, y una italiana que ha tenido la oportunidad este verano de entrenar junto los más grandes riders en el parque de la Warner, en Madrid».

A la hora de valorar su actuación, Clara Muñoz destaca el alto nivel de las competidoras a las que se enfrentó en la fase final, a la vez que indica: «La francesa Ocean Corbet es la que quedó primera. En la primera ronda me ganó también la representante italiana, pero en cada una de las siguientes rondas, que fueron cuatro, fui superando mi puntuación y finalmente quedé por encima de la italiana. En tercera posición quedó otra española, Elena Vera, actual subcampeona de España, mientas que yo me proclamé subcampeona».

Madre y con una vida atareada

En lo que respecta a esa habilidad innata que le lleva a alzarse habitualmente con todo tipo de éxitos deportivos, pese a no poder dedicarle todo el tiempo que quisiera a sus entrenamientos, Clara Muñoz detalla: «Tengo una productora audiovisual (Pataleta Films) que atender, con sede en Madrid y en Ibiza, y he estado ocupadísima con mi trabajo y también con mi hijo Lucas, de un año de edad, que me acompañó al campeonato junto a su padre Gabriel Pereira, pareja indispensable para mi desarrollo laboral, deportivo y personal. Con un hijo de un año y sin su apoyo no podría permitirme esta libertad de trabajar en mi pasión y hacer crecer mi productora, entrenar el deporte que me apasiona y criar a un hijo como es debido, ya que competir al más alto nivel así no es nada fácil».

No obstante, después de su impresionante y reciente exhibición en Cartagena, la deportista ibicenca ya se ha marcado un nuevo reto a corto plazo, un objetivo que espera completar con un final feliz.

«El 21 de octubre se celebra el campeonato de FlySky de la Copa del Rey. Y aunque no dispongo de todo el tiempo que me gustaría entrenar, ahora estoy caliente de este último campeonato y tengo muchas ganas de competir y de evolucionar a pasos más grandes. Con unos días de entrenamiento previo creo que seré capaz de lograr mis objetivos y superarme respecto a la prueba anterior» avanza Clara Muñoz, antes de concluir: «Yo no voy a los campeonatos a ganar a nadie, voy a ganarme a mi misma respecto a la anterior actuación».