El Trasmapi UD Ibiza HC Ibiza presentó este miércoles en el Hotel Garbi de Platja d’en Bossa su cuarto proyecto para la División de Honor Plata del balonmano masculino nacional, con la novedad de un cambio en la presidencia de la entidad. Jaume Marí, uno de los socios fundadores del club naranja, coge el testigo del ya expresidente Jesús Prieto, que ha dado un paso a un lado porque «el cansancio de todos estos años ha hecho mella en él», según explicó el director deportivo, Hugo Suárez, durante un acto en el que estuvieron presentes el directivo Óscar Prohens, el empresario Antonio Palau y dos de los nuevos refuerzos del equipo, los bosnios Nikola Jeremic y Njegos Djukic, junto al ibicenco Vicente Sancho.

El acto oficial del traspaso de la presidencia por parte de Jesús Prieto a Jaume Marí tendrá lugar en los prolegómenos del primer partido que jugará el Trasmapi en casa esta temporada, el sábado en sa Blanca Dona frente al Ciudad Real (19,30 horas).

En cuanto a la cuarta andadura del conjunto naranja en DH Plata, todos los presentes destacaron que el objetivo además de consolidar la categoría será disputar el ‘play-off’ de ascenso en una competición que este año tendrá un solo grupo con 16 equipos.

«Estoy muy contento con la plantilla, otra cosa que sea inconformista, si no lo fuera me aburriría. Me gusta pensar siempre un pasito más allá y en cómo puedo mejorar la plantilla y eso he querido hacer. Aunque han faltado un par de jugadores y hemos tenido mala suerte con 5-6 jugadores lesionados, tenemos un margen muy grande de mejora», detalló Hugo Suárez, antes de remarcar que el de Eugenio Tilves es «un equipo por hacer» en el que han «cambiado seis posiciones». «Hay que hacer el equipo entero, con diferentes formas de pensar y jugar, y un mes es muy poco tiempo. Veo al equipo con potencial para competir con cualquiera. Va a ser muy duro, porque es mucho más dura está categoría que la Asobal a nivel de igualdad, pero lo vamos a intentar», señaló.

Mientras tanto, los bosnios Jeremic y Djukic agradecieron la confianza depositada sobre ellos y se han comprometido a dar el cien por cien para intentar lograr los objetivos, dejando claro que pretenden pelear por el ascenso.

Los directivos del club también invitaron a la sociedad ibicenca a hacerse socios del club a través de la campaña de abonados que ya han lanzado con motivo del inicio de la temporada, que comenzó en Alcobendas el pasado fin de semana con un empate (27-27).