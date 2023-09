La bahía de Talamanca acogió el jueves y ayer la regata Trofeo Iniciación Club Náutico Ibiza reservada a embarcaciones de la clase Optimist. En total participaron 53 regatistas pertenecientes a los tres diferentes clubes de la isla, que se dividieron en dos áreas de regata: una reservada a los patrones que participan por primera vez en una regata (contando esta clase con 20 regatistas) y celebrando tres pruebas disputadas el jueves a partir de las 11 horas, mientras que la clase Optimist sub 15 – sub 13 y sub 11 (con 34 deportistas) en liza de salida disputaron seis pruebas durante los dos días que ha durado la competición , primera regata puntuable para confeccionar el ranking insular 2023.

«En la clase Iniciación el patrón Aukan Bravo ganó las tres regatas puntuables con tres puntos en total. Lluc Torres fue el segundo clasificado con siete puntos, mientras que Elora Ferrer fue tercera con 10 puntos», detalla el Club Náutico Ibiza en una nota. En Optimist, Candela Martín (de Es Nàutic) venció en la general final sumando nueve puntos y fue también primera sub 13; la segunda clasificada fue María Torres -del mismo club-, que venció en la categoría sub 16 totalizando 17 puntos. Carlota Marí Mayans, adscrita al Club Náutico Ibiza, consiguió la tercera plaza en la general y fue la primera sub 11 con 20 puntos, concluye la nota. Al terminar la competición se celebró la correspondiente entrega de premios con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Ana Ferrer; Jordi García en calidad de delegado de la Federación Balear de Vela en Ibiza y los responsables del Club Náutico Ibiza, organizador del Trofeo, que aplaudieron la gran deportividad mostrada en el mar por los participantes.