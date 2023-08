«Son muchos años dedicado al alto nivel. He tenido muy buenas carreras y otras que no han salido bien. Hoy ha sido uno de estos días en los que no sale como te esperas». Así se ha expresado este jueves el atleta Marc Tur, de Santa Eulària, tras participar en el Campeonato del Mundo absoluto de atletismo, que se ha disputado en Budapest, Hungría, y que ha podido seguirse en directo en La 2. Tur ha participado en la prueba de 35 kilómetros marcha, que ha comenzado sobre las siete de la mañana, y ha quedado en la vigesimosegunda posición con una marca de 2:36:04.

