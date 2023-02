Alberto Ávila, atleta paralímpico: «Muchos dicen que mis vídeos les ayudan a superar su discapacidad»

Alberto Ávila (Madrid, 1996) es un atleta paralímpico que ha triunfado en competiciones nacionales e internacionales y que hoy, miércoles, visita el IES Quartó de Portmany en el marco de la octava jornada paralímpica de la segunda edición del programa educativo Deporte Inclusivo en la Escuela, organizado por el departamento de Deportes del Consell Insular, la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre Deporte Inclusivo de la UPM y la Fundación Sanitas. Este joven deportista nació sin el peroné derecho y a los tres años le amputaron parte de la pierna, lo que no le impide cumplir sus sueños en el ámbito deportivo. Sus contenidos en redes sociales son virales (tiene 126.000 suscriptores en YouTube y más de 916.000 seguidores en TikTok) y en sus vídeos recurre al humor para hablar con normalidad de su discapacidad. Hoy hablará ante 200 alumnos del centro mencionado, 110 de 4º de la ESO y 90 de 1º de Bachillerato.

¿En qué consistirá exactamente la jornada de este miércoles en el IES Quartó de Portmany?

Primero daré una charla para contar mi historia, explicar qué es el deporte inclusivo, mi trayectoria deportiva, mi trayectoria en redes y contar a qué me dedico. También hablaré un poco del bullying. Esto durará una hora, hora y cuarto, y proyectaré algún vídeo. Tras la charla, tocará una jornada de deporte en la que habrá varias rotaciones, y a mí me ha tocado atletismo, porque es a lo que me dedico y lo que más conozco. Enseñaré cómo lo harían personas con diferentes discapacidades: cómo lo haría alguien sin un brazo, sin una pierna, con parálisis cerebral... He estado en muchas charlas en colegios. Esta será la primera en Ibiza.

¿Cómo suelen recibir estas charlas los alumnos?

Suele ser una experiencia muy positiva para toda la clase porque pueden conocer mi historia, ver cómo lleva la vida una persona con discapacidad y comprobar que se puede conseguir cualquier cosa que te propongas. Suelen salir bastante motivados y contentos.

¿En estas charlas también suele recurrir al humor, como hace en las redes sociales?

Sí, a lo largo de la charla suelo bromear un poco con la prótesis. De hecho, suelo comenzar bromeando para que los chicos vean que me pueden formular cualquier tipo de pregunta y que no se corten en nada. Cuanto más aprendan y más normalicen mi situación y futuras situaciones con personas con discapacidad, mejor.

De hecho, ya ha dicho alguna vez que desde pequeño trataba su discapacidad con humor.

Sí, mis padres siempre me han enseñado a normalizar la situación y yo le he dado el toque de humor. Mis amigos están todo el día bromeando sobre ello.

¿Cómo surgió su popularidad en redes sociales?

La verdad es que fue poco a poco. Comencé en Instagram grabando de vez en cuando algún vídeo. Llegó la cuarentena y me puse con TikTok y poco a poco vi que lo que publicaba se iba volviendo viral. Fue un gustazo poder dedicarme a las redes y ayudar a gente que está en mi situación o en situaciones parecidas. Esto me motiva a continuar adelante todos los días.

Ahora es un referente para mucha gente. Supongo que muchos le hacen llegar su agradecimiento.

Sí, mucha gente me escribe para contarme que les falta una pierna o que le van a operar del brazo la semana que viene y para dar las gracias por los vídeos que publico. Me dicen que les ayudan a superar su discapacidad o a quitarse algún complejo, porque no solo está enfocado a personas con discapacidad, sino a todas aquellas que tienen algún complejo físico.

De hecho, es un referente en positivo. Con sus vídeos no solo normaliza una discapacidad, sino que demuestra que se pueden lograr grandes metas.

Es lo que intento. Muchos también me escriben para decirme que les motivo para entrenar y llevar una vida más saludable. Me siento gratificado por poder ayudar a toda esa gente y por ser un ejemplo.

Ha contado que de pequeño ya llevaba pantalón corto. ¿Era una forma de decir que no hay nada que esconder?

Sí, aunque yo de pequeño les decía a mis padres: ¿Por qué voy a la playa y me mira todo el mundo? Estar jugando con ocho años en la playa y que todos te observen impacta un poco, pero por suerte mis padres normalizaron esa situación. Ellos saludaban y se quedaban mirando a la gente o preguntaban: ¿Nos conocéis de algo? Y la gente se quedaba muy cortada. Fue una forma de normalizar eso y ver que no había problema en que me mirasen. A día de hoy, entiendo que me miren. Si vas por la calle y ves a una persona que pesa 200 kilos o que mide tres metros, inevitablemente te quedas mirando porque es algo que no ves en tu día a día. Pasa lo mismo cuando ves un Ferrari. Son cosas que no estás acostumbrado a ver. Pero claro, con ocho años es más complicado entender esto.

¿Cuándo comenzó en el deporte y cuándo llegó al atletismo?

Empecé en el fútbol con seis años, luego pasé a natación. Entre los 12 y los 18 estuve compitiendo en esquí y a los 17 comencé a compaginarlo con el atletismo. Encontré un club para personas con discapacidad. Me encantó correr, hacer 100 y 200 metros, y hasta la actualidad, que, por suerte, me dedico a este deporte de forma profesional y entreno con gente que no tiene ninguna discapacidad. Ahora mismo la prueba de los 200 metros es en la que me siento más cómodo.

Ahora mismo uno de sus objetivos es ir a unos Juegos Paralímpicos, ¿no?

Exacto. El año que viene se celebrarán en París. Estar allí es lo que me queda por cumplir.

Seguro que para conseguir todos sus logros necesita muchas horas de entrenamiento. ¿Cuánto tiempo le dedica al atletismo?

Unas dos horas y media al día de lunes a viernes o de lunes a sábado, depende de la semana.

Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿cómo explicaría qué ha significado el deporte en su vida?

El deporte, al fin y al cabo, ha supuesto una subida de autoestima, porque eso es lo que se logra con el deporte, tener más confianza en uno mismo. Es una vía de escape de los problemas del día a día. Por otro lado, también es una vía para sociabilizar, conocer a un montón de gente, viajar, hacer amigos y disfrutar de todas las competiciones y eventos que he ido viviendo a lo largo de estos años.