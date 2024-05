David Barrio seguirá liderando al Class Bàsquet Sant Antoni desde el banquillo

David Barrio Fernández seguirá entrenando al Class Bàsquet Sant Antoni la temporada que viene, con el gran reto de lograr el ascenso a la Primera FEB [antigua LEB Oro]. El club y el técnico leonés seguirán unidos una temporada más, después de una exitosa campaña 23-24 en la que los isleños se quedaron a las puertas de la segunda categoría nacional. Barrio pasó a la historia por ser el preparador que más lejos ha llevado al club de Portmany, llegando hasta la última eliminatoria para dar el salto a la antesala de la ACB. Ahora quiere completar el trabajo.

“Me encuentro muy a gusto trabajando en este proyecto. Lo he dicho desde el primer día. Desde el primer momento, me sentí acogido en el club, en Sant Antoni y en la isla. Este es un proyecto ambicioso. Vinimos con la intención de hacerlo crecer y creo que lo hemos conseguido con creces. Nos hemos quedado con ganas de más. Estoy convencido de que el Sant Antoni, más pronto que tarde, va a ser club de Primera Federación, que es la categoría en la que se merecen estar el club y nuestra afición. Hemos pasado de no haber ganado ningún partido de ‘play-off’ a estar a una bandeja de ascender. Queremos seguir dando más pasos”, manifestó Barrio.

El entrenador leonés declaró que “desde hace tiempo” llevan “trabajando” en la confección de la nueva plantilla, como se demostró con las renovaciones de Llorca y De la Rúa con la campaña pasada en marcha. Barrio declaró estar “muy cómodo” por tener a Jordi Grimau en la dirección deportiva, después de que el jugador catalán se haya retirado de las pistas, y se centre ya exclusivamente en la parcela de confección de un nuevo equipo. “También con todo el ‘staff’ y la directiva. Porque si no, no estaríamos hablando de este acuerdo por una temporada más en el banquillo del Sant Antoni”, añadió.

“Para mí, es un honor y un placer. Suena muy tópico, pero es una realidad que soy feliz en Sant Antoni. Creo que lo más importante en el baloncesto, y en la vida, es ser feliz. Es el motivo principal de seguir intentando seguir construyendo y, a la vez, rompiendo obstáculos y barreras con el Bàsquet Sant Antoni”, sentenció Barrio.