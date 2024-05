Jaume Marí: «Cuatro jugadores se nos van a Asobal. Esto, a veces, es un club trampolín»

Esta será la quinta temporada del club en División de Honor Plata. ¿Cómo están tras un fin de temporada frenético?

Desde finales de octubre o noviembre estábamos peleando en posiciones de descenso con muchos lesionados. A partir de enero, hemos ido recuperando efectivos y demostrando confianza en ellos. Es un desgaste, ha sido con presión añadida, algo nuevo para nosotros, pero a la vez es un aprendizaje. Me satisface haber logrado el objetivo, pero todo el mundo ha aprendido: directiva, jugadores, técnicos, todos hemos aprendido y, lo más importante, nos hemos unido. Ahora mismo, estamos muy cansados, pero contentos. Ahora lo que toca es planificar la próxima temporada, que ya vamos un poco tarde.

Ha sido una temporada donde las lesiones les han lastrado mucho. Se ha notado que, a medida que se iba vaciando la enfermería, las prestaciones del equipo ascendían notablemente. ¿Cómo han sabido gestionar esta situación desde la directiva?

Principalmente, con confianza. El director deportivo del club ha hecho un trabajo formidable. Ha sabido compactar un equipo que no ha dado ningún tipo de problema. Aquí todos han venido a sumar. A partir de ahí no es fácil encontrar un grupo de gente así. Luego se ha dado la circunstancia de las lesiones, y ahí es donde hemos tenido que tirar de jugadores menos habituales y de juveniles, que han hecho un trabajo espectacular. Desde la directiva, siempre hemos querido transmitir confianza a cuerpo técnico y jugadores. También han sido muy importantes los pequeños detalles, como por ejemplo sacar un empate en diciembre en una pista con chicos de la cantera... ese punto es oro. Así lo valoramos porque hemos jugado el play-off de permanencia empatados a puntos, por lo que hay que tener en cuenta el mérito de lo que ha hecho esta gente.

Las últimas semanas han sido convulsas debido a la decisión del Comité de Competición de dar la victoria al Agustinos Alicante por alineación indebida de Horneo cuando ya estaban descendidos. ¿Cómo se gestiona una situación de esta magnitud? ¿Les han dado algún tipo de explicación desde el Comité?

Este ha sido otro aprendizaje más que hemos tenido esta temporada. No estamos acostumbrados a trabajar con temas de apelaciones, porque nos viene nuevo. La sanción que tuvo el Comité de quitarle dos puntos a Horneo para dárselos a Agustinos Alicante es algo que nosotros no vimos claro. Una vez que vimos que nos habían asignado la eliminatoria del play-off de permanencia no hicimos más alegaciones, nos personamos en la causa pero dejamos el trabajo para Horneo, que es el equipo que veía afectada su imagen tras esa alineación indebida. El Comité emitió una resolución en la que todo se quedaba igual, y ahora Horneo irá al Tribunal Superior de Justicia Deportiva. Nosotros nos hemos concentrado en hacerlo lo mejor posible en la pista, que es ahí donde mejor habla este equipo. A los jugadores nunca les dimos información, ellos tenían que centrarse en lo deportivo y nosotros lo único que queríamos hacer era quitarles presión. Fuimos a jugar a Aranda el último partido en una situación muy delicada contra un equipo que hoy es de Liga Asobal y sacamos un empate, y gracias a él hoy estamos en Plata.

¿Cuáles van a ser los objetivos la próxima temporada?

Nosotros siempre hemos hablado de lo mismo, lo primero es mantener la categoría. Nuestro objetivo es no tener lesiones y poder mantener una línea regular durante toda la campaña. A partir de ahí, amarrar la permanencia lo antes posible. Luego, ya se verá. Es una liga muy igualada, ha terminado la liga con seis equipos en dos puntos de diferencia, y esto va a seguir así. En cuatro partidos puedes estar arriba o abajo. Se han despedido ya siete jugadores de la plantilla, cuatro jugadores se van a la liga Asobal. Marc Torres se retira, Javi se vuelve a Burgos… tenemos gente trabajando desde hace meses en el plano deportivo en un plan A (en Plata) y un plan B (Primera Nacional), y a partir de aquí, en breve presentaremos jugadores y daremos continuidad a otros que se van a quedar.

Al ver que hay ciertos equipos de la máxima categoría que buscan jugadores en el Trasmapi UD Ibiza, también sentirán que el trabajo de ‘scouting’ está bien hecho…

Totalmente. Muchas veces lo hablo con Hugo Suárez, director deportivo, que nos dice que tan mal no lo hacemos (risas)… Nosotros sabíamos que este año teníamos una buena plantilla, lo que pasa es que nos ha faltado ritmo de competición. Entendemos que, a veces, este es un club trampolín. Aunque esperamos que alguna vez seamos nosotros los que estemos arriba. En el balonmano nacional ya tenemos un punto, que es Ibiza, y todo el mundo lo conoce, estamos poniendo la isla en el escaparate.

¿Va a continuar Geno Tilves la próxima temporada?

Eugenio lleva ya diez años en el club. Ha sido jugador, empezó entrenando en categorías base, y nosotros ya renovamos con él hace dos temporadas, por lo que tiene contrato en vigencia. Es un trabajador nato, sabe mucho de balonmano, y está trabajando muy duro para sacar el máximo provecho de todos los jugadores. Además, tenemos a Hugo Suárez, quien le ayuda con su sabiduría y experiencia. Puede que haya algún pequeño cambio, pero no va a ser Geno.

¿Tienen algo en mente para la próxima campaña de abonados?

Vamos a jugar en Sa Blanca Dona, aunque Es Pratet es nuestro talismán. A partir de ahí, queremos ofrecer servicio de bar y comodidades que puedan disfrutar los aficionados. Pero seguiremos una línea parecida a la de este año, con un abono asequible, entre 80 y 100 euros. El superior, que era más como colaboración, entre 200 y 300 euros,que te da opción a consumiciones y algún regalo del club, y luego uno de 500 euros, que son como pequeños patrocinios. Tenemos muchos, gente que quiere ayudar, y tenemos varias colaboraciones de este tipo. Nos vamos a mover en esa línea. Hay mucha gente que quiere ayudar y colaborar con el club y nosotros les estamos muy agradecidos .

